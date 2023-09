Bank of America schlägt Alarm: Droht US-Aktien jetzt der große Rückschlag?

Anzeichen für eine Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt seien ein starkes Indiz dafür, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinserhöhungen pausieren werde, und ein positiver Wert der am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten wäre "das letzte Teil des Goldilocks-Puzzles", so BofA-Stratege Michael Hartnett. Er rechnet jedoch damit, dass es ab diesem Monat mehr Anzeichen für eine so genannte harte Landung geben werde. "Verkaufen Sie die letzte Zinserhöhung", zitiert Bloomberg Hartnett aus einer Notiz vom 31. August.

In jüngster Zeit wurde die Stimmung der Anleger durch Wetten gestützt, dass eine schwächelnde US-Wirtschaft zu einer dovisheren Ausrichtung der Fed-Politik führen würde. Heute steht der Bericht des US-Arbeitsministeriums über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im Mittelpunkt, aus dem laut Bloomberg hervorgehen dürfte, dass in den USA im vergangenen Monat die wenigsten Arbeitsplätze seit Ende 2020 geschaffen wurden.