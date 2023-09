Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Gefangen in einem schnöden 9-to-5-Job träumen noch immer zu vieleMenschen davon, die Welt zu erobern - dabei könnten sie die gewünschte Freiheitmithilfe von Copywriting längst erreichen. Philipp Follmer und seine FreedomWriter Academy bieten neben reinen Schreibtechniken jegliche Grundlagen hierzu:Sie schulen über 1.000 Menschen jährlich in Kundenakquise, Geldverdienstmodellenund vor allem im Aufbau des notwendigen Selbstvertrauens für eine erfolgreicheSelbstständigkeit. Was Interessenten wirklich davon erwarten dürfen, erfahrenSie hier!Die zunehmende Digitalisierung und die globale Vernetzung fördern das wachsendeBedürfnis nach ortsunabhängiger Arbeit und individueller Freiheit zunehmend. Vordiesem Hintergrund entwickelt sich Copywriting immer mehr zumSchlüsselinstrument für diejenigen, die im Internet Geld verdienen möchten - undzwar unter ihren eigenen Bedingungen. Obwohl es bereits eine Reihe vonAusbildungen in diesem Bereich gibt, hebt sich die Freedom Writer Academy unterder Leitung von Philipp Follmer besonders hervor: Sie bietet eine ganzheitlicheAusbildung, die über das reine Texten hinausgeht und fokussiert sich aufessenzielle Themen, die von anderen Anbietern häufig vernachlässigt wird:darunter Kundenakquise, Einkommensstrategien und der Aufbau von Selbstvertrauen."Viele Menschen stoßen bei der Verwirklichung ihrer Träume auf Barrieren, daihnen nicht nur die notwendigen Fähigkeiten, sondern auch das Selbstvertrauenund die Orientierung für die erfolgreiche Selbstständigkeit fehlen", erläutertPhilipp Follmer. Abhilfe hierbei schafft der erfolgreiche Copywriterhöchstpersönlich: Nicht nur hat er sich in den vergangen sechs Jahren selbsteinen lukrativen und vor allem ortsunabhängigen Arbeitsalltag kreiert. Dennzusätzlich konnte er bereits mehr als 1.000 kreativen und freiheitsliebendenMenschen den Weg in eine ebenso erfolgreiche Selbstständigkeit als Werbetexterebnen - und seine Freedom Writer Academy damit zur erfolgreichstenCopywriting-Ausbildung Europas machen. Wie aber gelang ihm das und nochwichtiger: Was macht seine Absolventen so erfolgreich?Persönliche Vision trifft auf fachliche Expertise: Die Kernbereiche der FreedomWriter Academy"Zu Beginn unserer Zusammenarbeit definieren wir gemeinsam mit unseren Kundenihre persönliche Vision, die ihr tatsächliches Ziel abbildet. So sorgen wirdafür, dass die Menschen nicht nur im Business, sondern auch als Person wachsenkönnen", erläutert Philipp Follmer. Die viermonatige Ausbildung der Freedom