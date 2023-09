Wasserstoffstrategie der Bundesregierung Initiative GET H2 legt ganzheitliche Analyse und Lösungsansätze vor

- Entscheidende Punkte werden weiterentwickelt, die konkrete Umsetzungsplanung

steht in vielen Bereichen aber noch aus

- Langfristige Perspektiven ab 2035 fehlen für Erzeugung, Transport und

Nachfrage von Wasserstoff

- Nur mit zeitnah greifenden Fördermaßnahmen kann das Ausbauziel der

Elektrolyseleistung auf 10 GW erreicht werden

- Vorrang für Elektrifizierung lässt Potenziale zur Dekarbonisierung ungenutzt

- Download Whitepaper unter: www.get-h2.de/strategien-studien (https://www.get-h

2.de/wp-content/uploads/GET-H2-Whitepaper-Analyse-NWS-2023.pdf)



Die Wasserstoffinitiative GET H2 begrüßt die Fortschreibung der Nationalen

Wasserstoffstrategie der Bundesregierung (NWS 2023), die Ende Juli vorgelegt

wurde. Die erste NWS aus dem Jahr 2020 werde in vielen Belangen deutlich

erweitert und konkretisiert, in einigen Punkten fehle es aber an konkreten

Maßnahmen und langfristigen Perspektiven. Die mehr als 50 Partner der Initiative

GET H2 sind in der Umsetzung der zentralen Projekte für den Aufbau der

Wasserstoffwirtschaft in Deutschland involviert. In einem Whitepaper haben sie

jetzt die NWS 2023 mit Blick auf die Voraussetzungen analysiert, an denen sich

die erfolgreiche Umsetzung der Vorhaben und damit des Wasserstoffhochlaufs

entscheidet.