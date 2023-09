1000 Mitarbeitende und Erweiterung der Geschäftsleitung mgm technology partners wächst konstant (FOTO)

München (ots) - Das internationale Softwareunternehmen mgm technology partners

GmbH (mgm) wächst konstant und justiert das Leitungsgremium nach: Zum Stichtag

1. September zählt mgm weltweit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zudem

gibt es neue Leitungsfunktionen. Neu in der nun zehnköpfigen Geschäftsleitung

sind Beate Harr, seit 2017 Head of Finance, und Gertrud Rossa, seit 2012 Head of

HR. Außerdem wurde Dr. Steffen Weber, bereits seit 2008 in der

mgm-Geschäftsleitung, von den Gesellschaftern zum zweiten Geschäftsführer

berufen.



Die Marke von 500 Mitarbeitenden hatte mgm Ende 2016 erreicht, zuletzt sind

allein seit Januar 2022 knapp 200 feste Stellen neu hinzugekommen. Nun konnte

das HR-Team beim traditionellen Welcome Day für neue Mitarbeitende in der

Münchener Zentrale sowie am jüngsten Standort in Porto (Portugal) die

Überschreitung der 1000er-Schwelle feiern. Hamarz Mehmanesh, Gründer und CEO von

mgm: "Das ist ein besonderer Meilenstein, auf den ich mich sehr gefreut habe.

Vor knapp 30 Jahren hatten meine Mitstreiter und ich nicht daran gedacht, jemals

so groß zu werden. Ein Traum wird wahr."