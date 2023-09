Neuer L20 Ultra ermöglicht erstmals gründliche Reinigung bis an die Ränder Neuer Dreame-Bot mit bahnbrechender MopExtend(TM)-Technologie auf der IFA 2023 präsentiert

Berlin (ots/PRNewswire) - Dreame, (https://de.dreametech.com/) ein führendes

Technologieunternehmen im Bereich Smart Home und Haushaltsgeräte, stellt auf der

IFA 2023 sein neues Flagschiff-Modell, den innovativen Saug- und Wischroboter

L20 Ultra vor. Die weltweit renommierte Messe für Unterhaltungselektronik und

Haushaltsgeräte in Berlin bietet den idealen Rahmen, die vielfältigen

bahnbrechenden, wie zum Beispiel die KI-getriebene MopExtend(TM)-Technologie für

eine gründliche Reinigung bis an die Ränder und Fußleisten vorzustellen.



Der L20 Ultra ist das neueste Smart-Home-Gerät von Dreame Technology, das das

Putzen daheim auf ein völlig neues Niveau hebt: ein vollautomatischer

Reinigungsroboter, der sowohl den Boden säubert als auch sich selbst reinigt .

Zudem ist der L20 Ultra das erste Produkt mit dem brandneuen Logo von Dreame

Technology, welches für den frischen, neuen Marktauftritt von Dreame steht.





Branchenweit erste KI-gesteuerte MopExtend(TM)-TechnologieBis heute war die Reinigung von Rändern und Ecken oft problematisch, was Dreamedazu veranlasst hat, exklusive Kerntechnologien wie Mop-Extend(TM) und dasDuo-Scrub(TM)-Wischsystem entwickelt. Ab jetzt heißt es: " Sauber bis zum Rand.Einfach automatisch.Dank mehrerer Positionssensoren erkennt die MopExtend(TM)-Technologieautomatisch und sehr präzise Ecken und Kanten . Kaum erkannt, werden dieWischtücher so nah wie möglich an Wand oder Fußleisten geführt. Die Algorithmender MopExtend(TM)-Technologie helfen dem L20 Ultra, selbst in komplexenWohnumgebungen hervorragende Ergebnisse bei der Reinigung von Ecken und Kantenzu erzielen. Ausgestattet mit zwei Hochgeschwindigkeits-Rotationsmopps imDuo-Scrub(TM) -Wischsystem, ist der L20 Ultra auf die Beseitigung vonhartnäckigen Flecken und eingefahrenem Schmutz ausgelegt. Darüber hinaus verfügtder L20 Ultra über eine integrierte Schmutzerkennungstechnologie, die anhand vonDaten aus früheren Reinigungszyklen erkennt, ob die Räume zusätzlich gereinigtwerden müssen. So kann der L20 Ultra beispielsweise auf temporäre Veränderungenund die damit verbundenen Auswirkungen reagieren, wie z. B. Haustierfell, Pollenoder zusätzlichen Schmutz , der in die Wohnung gebracht wird.Automatischer Allrounder und High-PerformerMit der neuen, verbesserten automatisierten Basisstation kann der L20 UltradenVerbrauchern ein noch selbständigeres Reinigungserlebnis bieten als dieVorgängermodelle. Mit der DualBoost 2.0-Technologie und einem3,2-Liter-Staubbeutel kann die automatische Basisstation den Staub bis zu 75Tage lang speichern , ohne dass Nutzer den Staub manuellherausnehmen müssen. Undder L20 Ultra kann den Mopp selbst reinigen und trocknen . Wenn die Mopps