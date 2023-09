DAX - US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Über 15.900 Punkten ist mit weiteren Angriffen der Bullen auf die Marke von 16.000 Punkten zu rechnen. Im Blick stehen dabei die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten, die am heutigen Freitag um 14:30 Uhr publiziert werden. In der Folge der Arbeitsmarktdaten könnte es volatil an den Aktienmärkten werden.

Möglicherweise gelingt dem DAX dann ein nachhaltiger Ausbruch über 16.000 Punkte, sollten die Arbeitsmarktdaten positiv aufgenommen werden. Kommt es hingegen zu einem Kursrutsch im DAX unter 15.900 Punkten und den 50er-EMA, könnten auch schnell Kurse bei 15.800 und 15.700 Punkte zu sehen sein.