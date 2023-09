Digitale Zukunft gestalten Angehende Datenexpert*innen starten bei Boehringer Ingelheim (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- Boehringer Ingelheim heißt 237 Auszubildende und dual Studierende willkommen

- Neuer dualer Studiengang "Data Science und KI"

- Ausbildungsangebot umfasst auch technische und gastronomische Berufe



Boehringer Ingelheim hat 237 Auszubildende und dual Studierende an den deutschen

Standorten begrüßt. Als ausbildendes Pharmaunternehmen investiert Boehringer

Ingelheim in die Karriere künftiger Fachkräfte und in die eigene

Zukunftsfähigkeit. Unter den neuen jungen Talenten sind erstmals auch

Studierende des dualen Studiengangs "Data Science und Künstliche Intelligenz".

Neben den Grundlagen in Informatik, Mathematik und Statistik lernen die

Studierenden unter anderem die Entwicklung und Anwendung innovativer

KI-basierter Tools kennen. In enger Zusammenarbeit mit den Data Scientists von

Boehringer Ingelheim und den Dualen Hochschulen Baden-Württemberg in Mannheim

und Ravensburg entwickeln sie sich so zu den Datenexpert*innen von morgen.