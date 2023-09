Shopify wird künftig von Amazons starkem Logistiknetzwerk profitieren können. Das wurde am späten Mittwoch bekannt. Zusätzlich können Nutzer des Dienstleisters künftig einen "Buy with Prime"-Button einbinden, sodass ihre Kunden über ihr Amazon-Konto bezahlen können. Bis Ende September soll die Funktion in den USA verfügbar sein, bereits in dieser Woche konnten ausgewählte Shopify-Nutzer sie testen.

Amazon könnte mit dem Deal seinen Kundenstamm erweitern: Viele Unternehmen hatten sich nämlich über die strikten Bedingungen auf der Plattform beschwert und waren deshalb zu Konkurrenten wie Shopify abgewandert. Auch Shopify dürfte sich durch den Deal einen Zugewinn an Kunden erhoffen: Der Amazon-Markenname könnte das Konsumentenvertrauen stärken.

Shopify-Aktionäre reagierten positiv auf die Nachricht: Bis zum Börsenschluss in New York verbuchte der Titel 10,8 Prozent Plus auf 66,49 US-Dollar. Amazon schloss 2,2 Prozent höher auf 138,43 US-Dollar.

Bhavin Shah, Analyst der Deutschen Bank, blickt positiv auf den Deal: Die Zusammenarbeit werde "Buy with Prime" von einer potenziellen Bedrohung zu einem "Beschleuniger" für Shopify machen. Kenneth Wong von Oppenheimer schließt sich an: "Investoren müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Buy with Prime den gesamten adressierbaren Markt (Shopify) auffrisst", argumentierte er. "Bei Transaktionen, die über Amazon Wallet über Shopify Payments abgewickelt werden, erwarten wir zumindest eine gewisse Take-Rate-Teilnahme." Take Rate bezeichnet die Gebühr, die ein Marktplatz – in dem Fall Shopify – nehmen wird. Er sieht in dem Deal Potenzial, das Kundenerlebnis bei Shopify zu verbessern und somit neue Käufer an Land zu ziehen.

Autorin: sesch für wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.