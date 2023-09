Neuer Jahreshöchststand bei Super E10 / ADAC Monatsrückblick Kraftstoffpreise Ölpreis und Reiseverkehr nur teilweise Gründe für deutlichen Anstieg (FOTO)

München (ots) - Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise für August

2023 hat Super E10 einen neuen Jahreshöchststand erreicht. Durchschnittlich

1,860 Euro je Liter kostete Benzin im vergangenen Monat. Das sind fast sechs

Cent mehr als im Juli (1,805 Euro). Der Preissprung bei Diesel fiel noch stärker

aus: Ein Liter kostete im Schnitt 1,766 Euro, im Vormonat zahlten Dieselfahrer

mit 1,641 Euro pro Liter durchschnittlich noch 12,5 Cent weniger.



Am günstigsten konnte Anfang August getankt werden. Am 1. August war Diesel mit

1,720 am preiswertesten zu haben, für Super E10 mussten die Autofahrer am 9. des

Monats mit 1,840 Euro je Liter am wenigsten bezahlen. Im Verlauf des Augusts

stiegen die Preise an den Zapfsäulen immer weiter. Teuerster Tanktag war für

Super E10 der 27.8. mit 1,885 Euro je Liter. Diesel war am 29.8. mit 1,797 Euro

je Liter am teuersten.