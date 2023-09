WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im August deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 3,5 Prozent auf 3,8 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist die höchste Quote seit eineinhalb Jahren. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einer stabilen Quote gerechnet. Die Zahl aller Arbeitslosen stieg um gut eine halbe Million auf 6,4 Millionen./bgf/jsl/jha/

