Top-Personalien beim Medientechwert action press (FOTO)

Frankfurt am Main/Hamburg (ots) -



- Bildagentur stellt Weichen durch personelle Ausrichtung auf den neuen

Industriestandard Streaming

- Daniel Nikolic neuer Chefredakteur, Frank Glandorf neuer CFO



Als erste Bildagenturgruppe überhaupt wird die action press AG (Frankfurt) die

Transformation von der bisherigen Print-Fokussierung auf den zu erwartenden

neuen Industriestandard Streaming digitaler Media-Assets mit der britischen

SmartFrame Technologies Ltd. (London) in allen betrieblichen Prozessen abbilden

und hat sich personell entsprechend neu aufgestellt: Im Zuge ihrer Gliederung in

die drei Geschäftsfelder klassische Bildagentur, Streaming und KI-gesteuerte

Inhalte beruft sie zum 1. September 2023 erstmals in ihrer über fünfzigjährigen

Geschichte einen Chefredakteur und einen CFO (Chief Financial Officer).