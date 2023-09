IGM zu den Ergebnissen der BMEL-Milchkonferenz Genossenschaften von Artikel 148 nicht betroffen (FOTO)

Berlin (ots) - Positiv bewertet Peter Manderfeld, Sprecher der

Interessengemeinschaft Genossenschaftliche Milchwirtschaft (IGM), die Aussagen

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zu künftigen

rechtlichen Vorgaben bei der Ausgestaltung der Lieferbeziehungen zwischen

Milcherzeugern und Molkereien. In der gestrigen Konferenz zur Zukunft der

Milchviehhaltung in Berlin kündigte die Parlamentarische Staatssekretärin Dr.

Ophelia Nick an, Artikel 148 der Gemeinsamen Marktordnung in Deutschland

umzusetzen. Dieser Schritt hätte aufgrund der Ausnahmeregelung für

Genossenschaften in der Gemeinsamen Marktordnung für diese Unternehmen keine

Auswirkungen.



Die Vertreter der Genossenschaften und Mitglieder der IGM haben in der Konferenz

deutlich gemacht, dass sie externe Eingriffe in die bäuerliche Selbstverwaltung

in den Molkereigenossenschaften strikt ablehnen. In ihren Unternehmen bestimmen

die Landwirte als Eigentümer in demokratischen Verfahren die

Unternehmensstrategie mit und regeln die in Satzung und Anlieferungsordnung

festgelegten Lieferbedingungen selbst.