Broadcom -Aktien büßten hingegen 2,5 Prozent ein. Der Hersteller von Elektronikchips für Konzerne wie Apple enttäuschte mit dem Geschäftsausblick für das laufende Jahresviertel. Analysten sahen Schwächen in den Prognosen für das Netzwerk- und Breitbandgeschäft, während der Ausblick in Summe von Anwendungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz profitiert habe.

Auf Unternehmensseite rückt der PC-Hersteller Dell in den Blick. Der Umsatz des Unternehmens sank weniger als befürchtet, was Hoffnungen auf eine Trendwende im zuletzt tristen PC-Markt nährte. Die Dell-Aktien sprangen vorbörslich um 12,7 Prozent hoch.

Die US-Wirtschaft hat im August zwar etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote überraschend an.

NEW YORK (dpa-AFX) - Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung hat an der Wall Street am Freitag für gute Stimmung gesorgt. Der Broker IG taxierte den New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozent höher auf 34 889 Punkte und den technologielastigen Index Nasdaq 100 0,6 Prozent im Plus auf 15 596 Punkte. Damit reagierten die schon zuvor freundlichen vorbörslichen Indikationen moderat positiv auf die Daten. Tags zuvor war die jüngste Kurserholung teilweise ins Stocken geraten.

