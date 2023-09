IMOU präsentiert die neuesten Produkte und Technologien auf der IFA 2023

Vermittlung des neu definierten Konzepts „A Journey" für intelligentere Haussicherheit und Vorstellung innovativer Haussicherheitsprodukte

BERLIN, 1. September 2023 /PRNewswire/ -- IMOU wird auch im Jahr 2023 wieder auf der IFA, Europas größter Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, vertreten sein. Die IFA 2023 findet am 1. September in Berlin statt, wo IMOU sein neuestes Sortiment an innovativen Produkten für die Heimsicherheit am Stand 106 in der Halle 22 präsentiert.