Notenbanken-Gipfel 2023 – Zinspause vielleicht, Zinswende nein

Am Freitag vergangener Woche wurde die Rede von Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank Fed auf dem diesjährigen großen Notenbank-Forum im US-amerikanischen Skiort Jackson Hole mit Spannung erwartet. Die bereits zuvor gedämpften Erwartungen der Marktteilnehmer wurden jedoch nicht erfüllt.

Die Märkte müssen sich auf weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Fed einstellen. Die Aussagen des Fed-Chefs blieben vage. Mit einer Teuerungsrate von 3,2% im Juli sei die Inflation in den USA noch zu hoch, um ein Ende des Zinserhöhungszyklus einzuläuten. „Wir sind bereit, die Zinsen gegebenenfalls weiter anzuheben und beabsichtigen, die Geldpolitik auf einem restriktiven Niveau zu belassen“, so Powell.

Inflationsziele – Währungshüter bleiben standhaft

Die Kreditkosten sollen so lange hochgehalten werden, bis die Teuerungsrate auf einem nachhaltigen Weg in Richtung des mittelfristigen Inflationsziels von 2% sei und sich der heiß gelaufene Arbeitsmarkt abkühle – die Arbeitslosenquote lag zuletzt mit 3,5% auf einem historisch niedrigen Niveau. Der Fed-Chef betonte, dass die höheren Zinsen der US-Konjunktur bisher nicht geschadet habe und verwies darauf, dass die US-Wirtschaft zuletzt stärker gewachsen sei, als viele erwartet hatten. Auch der Arbeitsmarkt sei nach wie vor robust und der Häusermarkt würde bereits wieder anziehen. „Wir achten auf Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft nicht wie erwartet abkühlt“, stellte Powell klar.

Die EZB-Chefin Christine Lagarde schloss sich ihrem Vorredner an: „Der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht gewonnen“, unterstrich Lagarde in ihrer Rede. Im Euroraum liegt die Inflation aktuell noch bei 5,3%. Die EZB werde ebenfalls an ihrer strikten Geldpolitik festhalten und ihr Ziel, die mittelfristige Teuerungsrate von 2% nicht aus den Augen verlieren. Dafür müsse man aber auch flexibel bei der Analyse bleiben und datenabhängig entscheiden. Offen ließen sowohl Powell als auch Lagarde, was das für die kommenden EZB-Sitzungen im September und November bedeutet.

Neue Preisdaten bringen wenig Klarheit

Die EZB entscheidet am 14. September zum nächsten Mal über ihr weiteres Vorgehen. Die gestern veröffentlichten Preisdaten für den Euro-Raum senden gemischte Signale aus. Nach Daten des europäischen Statistikamts Eurostat hat sich die Inflationsrate im August nicht, wie erwartet, abgeschwächt und verharrt bei 5,3%. Allerdings ging die Kerninflation (ex Energie und Lebensmittel) von 5,5% auf 5,3% zurück. Sie gilt als wichtiger Indikator für den mittelfristigen Preistrend. Konjunkturdaten sorgten ebenfalls für Unklarheit.

Der Euro-Raum schaffte im zweiten Quartal ein kleines Wachstum um 0,3%, nicht so Deutschland. Der Arbeitsmarkt zeigte sich robust und die Produzentenpreise – ein wichtiger Indikator für die Inflationsentwicklung – sind zwei Monate in Folge gesunken. Nach vorne blickende Konjunkturindikatoren würden dagegen schwach ausfallen, sagte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Die für den anstehenden Zinsentscheid wichtigsten EZB-Prognosen zu Inflation und Wachstum veröffentlicht die EZB erst mit dem Entscheid. Eine zehnte Anhebung in Folge wird an den Märkten mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% eingepreist.

Inflation eindämmen, Bremsspuren vermeiden – der Balanceakt der Währungshüter

Die EZB-Chefin gab in ihrer Rede in Jackson Hole auch zu bedenken, dass Notenbanker in einer neuen Welt aus längerfristigen strukturellen Veränderungen agieren müssen, die es schwieriger machen, die wirtschaftliche Entwicklung vorherzusagen, darunter geopolitische Krisen, die Neuausrichtung von Lieferketten, Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und die investitionsintensive Energiewende. In diesem komplexen Spannungsfeld müssen sich EZB und Fed neu positionieren.

Gleichzeitig sind sowohl Powell als auch Lagarde stark daran interessiert, die Zinsschraube nicht übermäßig anzuziehen, und dadurch eine Rezession zu riskieren. Die Währungshüter signalisierten in Jackson Hole, dass sie in ihrer künftigen Geldpolitik vorsichtig vorgehen und ihre Entscheidungen von der Datenlage abhängig machen werden. Darüber hinaus müsse man in den kommenden Monaten auch die Auswirkungen der bisherigen Zinserhöhungen auf die Wirtschaftsleistung und den Arbeitsmarkt im Auge behalten. Die Marktteilnehmer werden diese Phase unklarer Ansagen aushalten müssen – alternative Strategien sind derzeit nicht in Sicht.

Nach Jackson Hole ist vor Jackson Hole – … so klug als wie zuvor?

Carsten Brzeski, Leiter der ING-Makroabteilung hält eine Zinspause im September für wahrscheinlich, „aber dies ist kein offizielles Ende der Zinserhöhungen. Dies ist das Beste, was Powell unter den derzeitigen Umständen tun konnte. “ Die Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz von der Commerzbank sind ähnlicher Ansicht. Powell habe wenig Neues zu geboten: „Ein starkes Signal für weitere Zinserhöhungen gab es nicht. Wir erwarten weiterhin, dass die Leitzinsen bereits am Höhepunkt angelangt sind.

Märkte reagierten gelassen

Die erhoffte Klarheit über die künftige Geldpolitik der Fed blieb in Jackson Hole aus, die Reaktionen der Finanzmärkte fielen entsprechend gemäßigt aus. US-Aktien rutschten nach den Reden der Währungshüter kurzzeitig ins Minus, gingen am Freitag aber mit einem leichten Plus aus dem Handel: Der US-Leitindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 schlossen mit jeweils +0,7% und der technologielastige Nasdaq mit +0,9%. Auch der DAX war kurz in die Verlustzone gerutscht. Mit Unterstützung der festeren Wall Street rettete der deutsche Leitindex schließlich ein kleines Plus von 0,1%. Auf Wochensicht verbuchte er damit ein Plus von 0,4%. Zuvor hatte der DAX dreimal in Folge ein Minus verzeichnet.

Autor: Bryan Perry, Analyst SmartTrade Daily

