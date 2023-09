PRAG (dpa-AFX) - Ein Flugzeug auf dem Weg nach New York ist kurz nach dem Start auf den internationalen Flughafen in Prag zurückgekehrt. Grund dafür seien technische Probleme gewesen, teilte der Airport am Freitag mit. Für die Sicherheitslandung der Boeing 767 mussten die Hauptstart- und Landebahn vorübergehend gesperrt werden. Drei andere Flüge wurden umgeleitet. Die Feuerwehr stand bereit, gab aber nach kurzer Zeit Entwarnung. Zuvor war der Agentur CTK zufolge Rauch aus einem Triebwerk gemeldet worden. Der Flughafen in Prag fertigte in der ersten Hälfte dieses Jahres rund 5,8 Millionen Passagiere ab - mehr als ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum./hei/DP/men

