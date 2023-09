Berlin (ots) - Journalisten können über das IFA Global Broadcast Centre aufVideomaterial von der IFA zugreifenVom ersten bis fünften September öffnet die weltweit größte Messe für ConsumerElectronics und Home Appliances erneut ihre Türen. 2000 Aussteller präsentierenauf der IFA die neuesten Trends der Elektronikbranche. Eins der wichtigstenSchlagwörter dieses Jahr ist Sustainability - denn Nachhaltigkeit ist keinThema, dass in die Jahre kommt, ganz im Gegenteil. Die neueste Generation anHaushaltsgeräten besteht aus wiederverwertbaren Materialien, energiesparendeTechnologien sind wichtiger denn je und die Produktion von High Tech Produktenfolgt dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft. Die IFA widmet dem Thema ein ganzesNachhaltigkeitsdorf, außerdem steht bei vielen Herstellern das Thema KünstlicheIntelligenz und Robotik auf der Agenda.Branchenrelevante Vorträge, Showeinlagen und eine E-Sport Area findet manebenfalls auf dem Messegelände. Und mit rund 500 Start-Up's ist derInnovationshub IFA NEXT so groß wie noch nie. Parallel dazu findet erstmalig die#Berlintechweek als Treffpunkt für die europäische Tech-Community statt. Schonjetzt zeichnet sich ab: Hundertausende Fachbesucher und Interessierte, aus rund150 Ländern, werden die Messe im September besuchen.Weitere Videoinhalte, darunter Highlights der Messe sowie Interviews mitAusstellern und Experten, sind kosten- und rechtefrei unterhttp://www.ifa-gbc.com zu finden.Pressekontakt:mailto:ifa-gbc@tvtmedia.de+49 173 251 59 00Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74271/5593353OTS: TVT.media GmbH