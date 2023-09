DEEBOT X2 OMNI revolutioniert die Bodenreinigung ECOVACS präsentiert sein neues Flagship auf der IFA 2023 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Eckig statt rund, saugstärker als je zuvor: Das neue Flagship

aus dem Hause ECOVACS ROBOTICS, einem der führenden Haushaltsrobotik-Hersteller

weltweit, fährt mit spannenden Features und Veränderungen auf. Auf der IFA 2023

in Berlin hatten Presse, Kunden und Partner erstmalig die Chance, den neuen

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI live zu erleben. Am ersten Tag der IFA stellte ECOVACS

geladenen Gästen und Meinungsführern aus der Tech-Szene das neue Flagship auf

ihrem PR Event vor. CEO David Cheng Qian und sein Team standen für Interviews

rund um die Produktinnovation zur Verfügung.



Die Saug- und Wischroboter der ECOVACS DEEBOT X Serie stehen für ein

intelligentes, fortschrittliches und müheloses Reinigungserlebnis. Das neue

Premium Flagship Modell DEEBOT X2 OMNI definiert das Design, die Leistung und

die Navigation von Saug- und Wischrobotern neu und liefert die Antwort auf das

weitverbreitete Problem der Staubansammlung in Ecken, Kanten und an schwer

zugänglichen Stellen.