Matthias Niggehoff veranstaltet Verkaufspsychologie Exzellenztag am 16. September 2023 (FOTO)

Würselen (ots) - Matthias Niggehoff und Dr. René Delpy, Geschäftsführer der IFV

Performance GmbH, eines Training- und Consulting-Unternehmens mit Sitz in

Würselen, werden am 16. September 2023 den siebten Verkaufspsychologie

Exzellenztag ausrichten. Das exklusive Event findet im festlichen Rahmen des

renommierten Schloss Bensberg statt. Die Teilnahme ist auf ein begrenztes

Kontingent beschränkt. Damit zählt der Verkaufspsychologie Exzellenztag zu den

exklusivsten Veranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum.



Geschäftsführer Matthias Niggehoff: "Das Event ist ausschließlich ausgewählten

Bestandskunden der IFV Performance GmbH vorbehalten. Es handelt sich bereits um

die siebte Ausgabe des erfolgreichen Formats, das in dieser Form einzigartig

ist. Die Teilnehmer, die das Glück haben, eine Einladung zu erhalten, dürfen

sich auf Inhalte freuen, die in dieser Form selbst in unserem Training nicht

behandelt werden."