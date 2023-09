Tschechiens Ex-Ministerpräsident Babis trennt sich von Mediengeschäft

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Oppositionsführer und Ex-Ministerpräsident Andrej Babis zieht sich aus der Medienbranche zurück. Die von ihm gegründete Agrofert-Holding verkauft das Verlagshaus Mafra an die Investmentgruppe Kaprain des Multimillionärs Karel Prazak, wie beide Seiten am Freitag in Prag mitteilten. Zur Mafra-Gruppe, die Babis 2013 von der damaligen Rheinisch-Bergischen Verlagsgesellschaft erworben hatte, gehören die Zeitungen "MF Dnes" und "Lidove noviny".

Teil des nun verkauften Pakets sind zudem die Firma Londa mit dem Radiosender Impuls sowie das Chemieunternehmen Synthesia. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.