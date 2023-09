WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt zeigt Anzeichen einer Abkühlung. Im August stieg nicht nur die Arbeitslosigkeit auf niedrigem Niveau deutlich an, auch die Löhne und Gehälter erhöhten sich spürbar schwächer. Die Beschäftigung wurde zwar abermals mit solidem Tempo ausgeweitet, im mehrmonatigen Durchschnitt steigt sie aber langsamer. Der US-Zentralbank Fed spielt die Entwicklung in die Karten. Sie wartet schon lange darauf, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt und hilft, die hohe Inflation weiter zu reduzieren.

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im Juli etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,7 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt lediglich mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Im Juni hatten die Ausgaben noch um leicht nach oben revidierte 0,6 Prozent zugelegt.

ROUNDUP: Umstrittene Rentenreform in Frankreich tritt in Kraft

PARIS - In Frankreich ist die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron nach monatelangen und teils gewaltsamen Protesten am Freitag in Kraft getreten. Große Kundgebungen zum Start der Reform, mit der das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre steigt, gab es nicht. Die neue Chefin der Gewerkschaft CGT, Sophie Binet, hatte Macron aber vor wenigen Tagen bei einem Treffen aufgefordert, zur Rentenreform ein Referendum zu organisieren. Arbeitsminister Olivier Dussopt besuchte anlässlich des Inkrafttretens am Freitag ein Regionalbüro der Rentenversicherung im elsässischen Mulhouse.

GESAMT-ROUNDUP: Putin empfängt Erdogan - Neustart für Getreideabkommen?

MOSKAU/KIEW - Mitten im Ukraine-Krieg will der russische Präsident Wladimir Putin direkt mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan verhandeln. Bei dem Treffen soll es am Montag um den Neustart des Abkommens gehen, das ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer sichert. Militärisch versucht die Ukraine weiter, Russland mit Drohnen-Angriffen unter Druck zu setzen - teils offenbar mit neuartigen Papp-Drohnen. In Deutschland fordert die Union, rasch Taurus-Marschflugkörper an Kiew zu liefern.

Großbritannien: Industriestimmung sinkt etwas weniger als erwartet

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im August etwas weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel um 2,3 Punkte auf 43,0 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde bekannt gab. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2020.

ROUNDUP: Industriestimmung im Euroraum hellt sich leicht auf

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August erstmals seit Jahresanfang aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 43,5 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Ein erstes Ergebnis wurde leicht nach unten korrigiert.

Frankreichs Notenbankchef: Nächste Zinsentscheidung offen - Zinsgipfel nahe

PARIS - Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) in knapp zwei Wochen ist nach Worten von Frankreichs Notenbankchef weiterhin offen. "Unsere Optionen sind bei dieser Sitzung offen, wie auch auf den folgenden", sagte Francois Villeroy de Galhau am Freitag in Paris vor Journalisten. Allerdings befinde sich die EZB "nahe oder sehr nahe" am Zinsgipfel, ab dem keine zusätzlichen Erhöhungen mehr notwendig seien. Zugleich sei man weit davon entfernt, über Zinssenkungen nachzudenken.

Italien: Wirtschaft im Frühjahr stärker als erwartet geschrumpft

ROM - Die italienische Wirtschaft ist im Frühjahr stärker als erwartet geschrumpft. Im zweiten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom laut einer zweiten Schätzung mit.

China: Auch Caixin-Industriestimmung hellt sich auf



PEKING - Die Lage in der angeschlagenen Industrie in China scheint sich etwas zu bessern. Nachdem am Vortag ein von der Regierung veröffentlichter Stimmungsindikator etwas zugelegt hatte, hellte sich am Freitag ein ähnlicher Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin auf. Die Kennzahl stieg im August um 1,8 Punkte auf 51,0 Zähler, wie Caixin mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet.

ROUNDUP: FDP-Bundestagsfraktion fordert volle Konzentration auf Wirtschaft

DRESDEN/BERLIN - Angesichts der schwächelnden Wirtschaft hat der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr eine "umfassende Reformagenda" für Deutschland gefordert. "Wir sind uns einig, dass die Koalition ihre volle Aufmerksamkeit auf die Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit jetzt richten muss", sagte er am Freitag zum Abschluss einer dreitägigen Klausurtagung der FDP-Bundestagsfraktion in Dresden. Die Ampel müsse an den drei Hauptproblemen Energiekosten, Bürokratiekosten und Fachkräftemangel arbeiten.

Industrieverbände und Gewerkschaften fordern Brückenstrompreis

BERLIN - Vertreter energieintensiver Branchen pochen bei der Bundesregierung auf einen subventionierten Industriestrompreis. Die Zeit dränge, weil Investitionsentscheidungen unmittelbar bevorstünden oder unterblieben. "Jede Woche später ist zu spät für viele Unternehmen", hieß es in einer am Freitag in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung von Verbänden und Gewerkschaften, darunter der Verband der Chemischen Industrie und der DGB.

