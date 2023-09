Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Bei NORMA stehen die Auszubildenden im Mittelpunkt! Auch indiesem Jahr konnte der Nürnberger Lebensmittel-Händler wieder alle offenenStellen besetzen und deutschlandweit insgesamt rund 800 neue Kolleginnen undKollegen im Team willkommen heißen. Damit die Nachwuchstalente schnell einenEinblick bekommen und ihren neuen Arbeitgeber kennenlernen, fanden AnfangSeptember erneut die "Willkommens-Tage" statt. Die dezentralen Kick-off-Eventsbereiteten den Azubis einerseits einen herzlichen Empfang und boten andererseitsdie Chance, sich gegenseitig kennenzulernen. Je nach Region begann dieAusbildung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 1. Augustbeziehungsweise dem 1. September und erlebte nun schon das erste echteHighlight: Sie alle wurden in den jeweiligen Filialen von ihrem Team empfangen.Passend zu den regionalen Begebenheiten standen dabei unterschiedlicheBesonderheiten auf der Tagesordnung. "Die jungen Menschen starten in eine neue,spannende Phase ihres Lebens. Das ist mit vielen Eindrücken verbunden, die manvor allem im Team gut aufnimmt. In den kleinen Gruppen kommt es schnell zu einersehr persönlichen und familiären Atmosphäre, die wir explizit fördern wollen.Das Rahmenprogramm, das wir in jedem Jahr neu entwickeln, sorgt für lockereStimmung und bringt die Azubis auch mit ihren Ausbildern auf Augenhöhezusammen", erklärt die zentrale NORMA-Ausbildungsleiterin Fee Eichenberg.Willkommen bei NORMA in FürthEin beispielhafter Blick auf die Azubis in der Niederlassung Fürth zeigt: Dererste Ausbildungstag hält direkt eine Menge spannender Programmpunkte bereit.Allen voran stand das Reinschnuppern und ungezwungene Kennenlernen imVordergrund. Die 154 neuen Azubis in Franken durften zunächst ihreNamensschilder und die nachhaltigen Arbeitsoutfits aus Fairtrade-Baumwolle inEmpfang nehmen. Danach ging es direkt weiter zum gemeinsamen Brunch und zuroffiziellen Begrüßung durch den Niederlassungsleiter und die beidenVerkaufsleiter.Mit dabei waren auch junge Mitarbeitende, die in diesem Jahr ihre Ausbildungabgeschlossen haben - die besten von ihnen wurden ebenfalls zum Azubistart 2023eingeladen, bekamen eine Ehrung und konnten so ihren Nachfolgerinnen undNachfolgern zeigen, dass starke Leistungen bei NORMA besonders anerkannt werden.Mit warmen Worten und viel Applaus wurden die ausgelernten Kolleginnen undKollegen für ihre Top-Leistungen gefeiert und zur Übernahme und den nächstenSchritten auf der Karriereleiter beglückwünscht. Danach richtete sich der Fokuserneut auf den neuen Azubijahrgang. Es folgte ein Fototermin, eine Führung imNORMA-Lager am Standort und das beliebte Einstiegs-Quiz mit Fragen rund um den