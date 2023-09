Niederlande reduzieren Flüge auf Amsterdamer Flughafen Schiphol

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die niederländische Regierung will die Flugbewegungen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol deutlich verringern. Statt jährlich 500 000 soll es im kommenden Jahr maximal 452 500 Flüge geben, kündigte die Regierung am Freitag in Den Haag an. Durch die Reduzierung soll die Lärmbelästigung für die Anwohner kleiner werden. Die Regierung wartet nun auf eine Reaktion der EU-Kommission, bevor endgültig entschieden wird.

