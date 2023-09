Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 4,625EUR gehandelt.

Gegenüber dem 1:1 beim VfL Bochum in der Vorwoche nimmt Terzic zwei Wechsel vor. Für Mats Hummel und Neuzugang Felix Nmecha beginnen Niklas Süle und Karim Adeyemi. Auch Heidenheims Coach Frank Schmidt wechselt gegenüber dem 2:3 gegen Hoffenheim zweimal. Für Jonas Föhrenbach und Marvin Pieringer starten Adrian Beck und Routinier Norman Theuerkauf. Die drei Ex-Dortmunder Patrick Mainka, Lennard Maloney und Jan-Niklas Beste beginnen allesamt./sho/DP/he

Füllkrug sei "ein herausragender Stürmer", der in den vergangenen Jahren nicht nur seine Torgefährlichkeit, sondern auch seine Fähigkeiten im Zusammenspiel bewiesen habe, schwärmte BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Anpfiff bei DAZN. "Das ist etwas, was uns richtig gut gefallen hat, wo wir auch das Gefühl hatten, dass wir uns da noch ein bisschen verbessern wollen, dass wir die Neuner etwas besser ins Spiel holen wollen. Und dafür ist er prädestiniert, und wir sind sehr froh, dass es endlich geklappt hat und er schon heute bei uns im Kader sein kann."

DORTMUND (dpa-AFX) - Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug steht einen Tag nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund schon im Kader von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund. Der Nationalstürmer, der am Donnerstag von Werder Bremen verpflichtet wurde, sitzt in der Auftaktpartie des 3. Spieltags gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim zunächst auf der Bank. Dasselbe gilt auch erneut für Ex-Kapitän Marco Reus und Stürmer Youssoufa Moukoko, für den nach der Verpflichtung Füllkrugs kurzfristig mehrere Vereine angefragt haben sollen.

Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Am Tag nach Verpflichtung Füllkrug im BVB-Kader gegen Heidenheim

