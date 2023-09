Nach den US-Arbeitsmarktdaten gehen die Märkte davon aus, dass die Zinsen in den USA nicht mehr steigen - aber warum steigen dann der Dollar und die Renditen? Je genauer man sich die US-Arbeitsmarktdaten ansieht, umso schlechter werden sie (Abwärtsrevisionen der Vormonate, starker Abbau von Vollzeitstellen etc.). Aber dennoch steigt vor allem der Dollar weiter an - warum? Vermutlich weil den Devisenmärkten immer klarer wird, dass die USA in eine Rezession abgleiten, ohne dass die Zinsen absehbar sinken (weil die Inflation noch zu hoch ist): daher flieht man in den Dollar als sicheren Hafen. Unverzinste Risiko-Assets wie Bitcoin dagegen werden abverkauft. Stimmt diese Einschätzung in Sachen Rezession, dann dürfte der Dollar noch stärker werden, die US-Renditen aber tendentiell nach oben gedeckelt sein. Für die Aktienmärkte kein wirklich gutes Szenario..

1. Immobilien: Crash in Schweden – „es ist ein Desaster“

2. Sonderschulden statt Sondervermögen: Rechnungshof mit Klatsche für Regierung

