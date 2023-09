NEW YORK (dpa-AFX) - Anzeichen für eine Abkühlung des US-Arbeitsmarktes haben am Freitag die Hoffnungen auf eine Zinspause der heimischen Notenbank untermauert. Den New Yorker Börsen gab das aber keine Impulse mehr. Mit der Kurserholung der vergangenen Tage, die von weiteren schwachen Daten gestützt worden, aber schon am Donnerstag abgeebbt war, war der Arbeitsmarktbericht wohl überwiegend eingepreist.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag zuletzt um 0,19 Prozent auf 34 835,27 Punkte zu. Für den am Donnerstag ebenfalls schwächelnden marktbreiten S&P 500 ging es um 0,03 Prozent auf 4509,01 Punkte nach oben.