Die neuste globale Umfrage von ISAPS meldet einen weltweiten Anstieg der ästhetischen Chirurgie

MOUNT ROYAL, N.J., 1. September 2023 /PRNewswire/ -- Die International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) veröffentlichte diese Woche die Ergebnisse ihrer jährlichen globalen Umfrage zu ästhetischen/kosmetischen Eingriffen auf dem 2023 ISAPS Olympiad Athens World Kongress, der mehr als 1.000 Teilnehmer aus 90 Ländern zusammenbrachte, um die neuesten wissenschaftlichen Forschungen, Innovationen und Techniken zur Verbesserung der Patientensicherheit in der ästhetisch-plastischen Chirurgie zu diskutieren.

Höhepunkte

Der Bericht zeigt einen anhaltenden Anstieg der ästhetischen Chirurgie mit einer Zunahme von 41,3 % in den letzten vier Jahren.

Sowohl chirurgische als auch nicht-chirurgische Eingriffe verzeichneten seit der letzten Umfrage einen Anstieg (16,7 % bzw. 7,2 %), wobei in den letzten vier Jahren eine deutliche Zunahme von 57,8 % bei nicht-chirurgischen Eingriffen zu verzeichnen war.

Ästhetische Eingriffe

Die Fettabsaugung war im Jahr 2022 - mit mehr als 2,3 Millionen Eingriffen und einem Anstieg von 21,1 % - der häufigste chirurgische Eingriff, ebenso wie im Jahr 2021. Die fünf häufigsten chirurgischen Eingriffe waren Fettabsaugung, Brustvergrößerung, Augenlid-Chirurgie, Bauchdeckenstraffung, und Bruststraffung ersetzt Nasenkorrektur unter den fünf häufigsten Eingriffen. Die häufigsten nicht-chirurgischen Eingriffe sind Botulinumtoxin, Hyaluronsäure, Haarentfernung, chemisches Peeling und nicht-chirurgische Fettreduktion. Das chemische Peeling tritt in die Top 5 ein und ersetzt die nicht-chirurgische Hautstraffung.

Die Brustvergrößerung ist nach wie vor der häufigste chirurgische Eingriff bei Frauen, mit 2,2 Millionen Eingriffen und einer deutlichen Zunahme von 29 % im Vergleich zu 2021. Alle Eingriffe an der Brust zeigen ein bemerkenswertes Wachstum gegenüber dem Vorjahr, mit mehr als 4,4 Millionen Brusteingriffen und einer Zunahme von 25 %.

Die Gesäßvergrößerung zeigt den größten Anstieg bei chirurgischen Eingriffen mit 820.762 Eingriffen und einer Steigerung von 56,8 %. Insgesamt nahmen die Eingriffe an Körper und Extremitäten um 25,3 % zu. Eingriffe im Gesicht und am Kopf sind nach wie vor am beliebtesten, wenn auch nur mit einem leichten Anstieg von 4,3 %, der auf einen leichten Rückgang bei den häufigsten Eingriffen zurückzuführen ist: Augenlid-Chirurgie, Nasenkorrektur und Lippenvergrößerung/perioraler Eingriff. Die Augenlid-Chirurgie wird von der Fettabsaugung als beliebtester chirurgischer Eingriff bei Männern abgelöst.

Um auf die Pressemitteilung, die Methode und den Bericht mit detaillierten Informationen nach Ländern zuzugreifen, besuchen Sie https://www.isaps.org/discover/media-centre/. Detaillierte Information ist verfügbar für Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Deutschland, Griechenland, Indien, Iran (Islamische Republik), Italien, Japan, Mexiko, Rumänien, Spanien, Thailand, Türkei, Vereinigtes Königreich und die USA.

