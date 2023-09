ALULA WORLD ARCHAEOLOGY SUMMIT KÜNDIGT HERAUSRAGENDE REDNER UND GÄSTE FÜR DIE ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG AN

Unter den über 80 geplanten Rednern, die an der Summit teilnehmen sollen, gehören Experten wie:

Aus Saudi-Arabien: Manal AlDowayan, visueller Künstler; Dr. Jasir Alherbish, CEO, Saudi Heritage Commission; Prof. Daif Allah AlTalhi, Professor Emeritus für Archäologie, University of Hail; Prof. Suleiman Altheeb, Professor Emeritus für antike arabische Schriften und Sprachen, King Saud University.

Aus dem Ausland: Prof. Shadreck Chirikure, Edward Hall Professor für Archäologie an der Universität Oxford, Vereinigtes Königreich; Jyoti Hosagrahar, stellvertretender Direktor, World Heritage Center, UNESCO; Prof. Zeidan Kafafi, Professor Emeritus für Archäologie an der Universität Yarmouk, Jordanien; Prof. Toshiyuki Kono, Professor Emeritus für Internationales Privatrecht an der Kyushu University; Dr. Gary Martin, Gründer und leitender Berater, Global Diversity Foundation; Dr. Denise Pozzi-Escot, Direktor, Pachacamac Site Museum, Peru; Timothy Whalen, Direktor, Getty Conservation Institute und Dennis Wuthrich, Gründer und CEO von Farallon Geographics, USA.

Weitere prominente Persönlichkeiten, die bei der Summit erscheinen sollen, sind Bettany Hughes, die britische Historikerin und Moderatorin zahlreicher Dokumentationen über die antike Geschichte, sowie Levison Wood, weltbekannter Entdecker, Schriftsteller und Fotograf, der elf Bestseller geschrieben und mehrere hochgelobte Dokumentationen produziert hat.

Insgesamt werden bei der Summit über 300 Teilnehmer erwartet, die sich mit einer Vielzahl von Themen auseinandersetzen werden, um visionäre, auf dem kulturellen Erbe basierende Lösungen für aktuelle Probleme in allen Sektoren anzuregen. Beispiele für Podiumsdiskussionen sind „Archaeology Weaves an Interconnected World" und „Saving Archaeology One TikTok at a Time".