Shenzhen und Hongkong arbeiten gemeinsam am Aufbau eines Forschungszentrums von Weltrang

Die Hetao Shenzhen-Hong Kong Science and Technology Innovation Cooperation Zone befindet sich im nördlichen Teil der Sonderverwaltungszone Hongkong und im zentral-südlichen Teil von Shenzhen und erstreckt sich über eine Fläche von 3,89 km². Seine beiden Gebiete werden durch den Shenzhen-Fluss getrennt, wobei der 0,87 Quadratkilometer große Hongkong-Park am Südufer und der 3,02 Quadratkilometer große Shenzhen-Park am Nordufer liegt. Diese beiden Parks sind durch den Hafen Futian und den Hafen Huanggang - zwei Landportale, die eine direkte Verbindung zwischen Shenzhen und der Sonderverwaltungszone Hongkong herstellen - perfekt miteinander verbunden.

SHENZHEN, China, 1. September 2023 /PRNewswire/ -- Vor kurzem hat die chinesische Regierung den Entwicklungsplan für den Shenzhen-Park der Hetao Shenzhen-Hong Kong Science and Technology Innovation Cooperation Zone vorgestellt. Diese Bekanntgabe eröffnet neue Möglichkeiten für die städtische Zusammenarbeit in der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao. Eine Welle wissenschaftlicher und technologischer Innovation schwappt sowohl über Shenzhen als auch über die Sonderverwaltungszone Hongkong (HKSAR).

„Die City University of Hong Kong ist nur eine dreißig- bis vierzigminütige Fahrt von hier entfernt", so Prof. Chen Fu-Rong, Direktor des Shenzhen-Forschungsinstituts der City University of Hong Kong, der im Shenzhen-Park an Elektronenmikroskopen forscht. Er betonte die zentrale Bedeutung von „Heureka-Momenten" für die wissenschaftliche Innovation. „Wenn ich in Hongkong eine Idee habe, kann ich im Labor hier sofort damit herum experimentieren. Das ist unglaublich wichtig", fügte er hinzu.

Die wissenschaftliche und technologische Innovation ist der „gemeinsame Nenner", auf den sich die Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong stützt. Unter Berücksichtigung einer Reihe von Richtlinien konzentriert sich der Shenzhen-Park auf die Bereiche Biowissenschaften, Informationswissenschaften und Werkstoffwissenschaften als Schwerpunkte für die industrielle Entwicklung. Durch eine energische räumliche Neugestaltung, vielfältige politische Unterstützung und viele andere förderliche Initiativen zieht der Park erfolgreich Ressourcen an, um wissenschaftlich-technische Innovationen zu kultivieren und schafft auf diese Weise ein immer stärkeres innovatives Umfeld.

Dr. Wong Ying-ho, stellvertretender Generalsekretär der Hong Kong Coalition und Mitglied des Legislativrats der Sonderverwaltungszone Hongkong, erklärte: „Im Umfeld des ständigen Wettbewerbs um innovative Technologien verfügt die Sonderverwaltungszone Hongkong über renommierte Universitäten, die für Talente aus aller Welt attraktiv sind. Zugleich steht Shenzhen für eine blühende Kultur der Innovation und des Unternehmertums. Die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden mächtigen Akteuren wird zu optimalen Ergebnissen führen."

Aufgrund unterschiedlicher rechtlicher, systemischer und regulatorischer Rahmenbedingungen sind Shenzhen und die Sonderverwaltungszone Hongkong bei der Umsetzung des grenzüberschreitenden Austauschs wissenschaftlich-technischer Innovationsfaktoren, der gemeinsamen Nutzung offener Ressourcen und kooperativer Fortschritte im Technologiesektor auf verschiedene Hindernisse gestoßen. Die Bekanntgabe des Projekts verleiht dem Shenzhen-Park neuen Schwung und ermöglicht es ihm, die Herausforderungen der Zusammenarbeit zu meistern und die „Wachstumsprobleme" seiner Entwicklung zu bewältigen.

Gemäß den Entwicklungszielen des Projekts wird bis 2035 ein umfassendes Muster der Innovationszusammenarbeit zwischen dem Shenzhen-Park und dem Hongkong-Park Gestalt annehmen und ein Forschungszentrum von Weltrang mit weltweit führenden Innovationskapazitäten und einem freien und geordneten grenzüberschreitenden Austausch von Innovationsfaktoren entstehen.

