Lucid Motors stellt die Lucid Air Midnight Dream Edition auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 2023 in München vor

AMSTERDAM, 1. September 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem Lucid Air, dem Gewinner des World Luxury Car Award 2023, neue Maßstäbe für elektrische Luxusfahrzeuge setzt, hat heute bekannt gegeben, dass sie die elektrische Luxuslimousine Lucid Air zum ersten Mal und die limitierte Air Midnight Dream Edition am 5. September 2023 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) in München vorstellt.

Ein Traum in Schwarz: Die Lucid Air Midnight Dream Edition

Die Lucid Air Midnight Dream Edition ist eine neue, dunkle Konfiguration des Lucid Air, die noch nie zuvor produziert wurde. Die Air Dream Edition mit dem dunklen Stealth-Thema von Lucid verfügt über eine feine, dunkel polierte Außenausstattung und 21-Zoll-Aero-Dream-Felgen mit satinschwarzen Einsätzen. Die nächtliche Mojave-Wüste diente als Inspiration für ihren dunklen, mysteriöser anmutenden Fahrgastraum. Diese exklusive, elektrische Luxuslimousine in limitierter Produktion wurde unter Berücksichtigung des europäischen Marktes entwickelt und wird in den USA nicht erhältlich sein.

Die Lucid Air Midnight Dream Edition in Zahlen

Kombinierte Reichweite von bis zu 799 Kilometern nach WLTP

Kombinierter Stromverbrauch: 16,6 kWh/100 km nach WLTP

CO 2 -Emissionen: 0 g/km

Lernen Sie die verschiedenen Ausführungen des Lucid Air kennen

Die Lucid Air Midnight Dream Edition wird während der IAA im Studio am Odeonsplatz 2 in 80539 München ausgestellt. Am Dienstag, dem 5. September, und Mittwoch, dem 6. September, ist das Studio ausschließlich für Medien und geladene Gäste geöffnet. Ab dem 7. September ist das Studio für die öffentliche Besichtigung der Air Midnight Dream Edition geöffnet.

Der Lucid Air Pure, das zugänglichste Modell des Unternehmens, wird seine Premiere auf der europäischen Bühne im Pop-up-Studio von Lucid am Königsplatz 1 in 80333 München feiern. In diesem Bereich werden auch die Modelle Air Touring und Air Grand Touring zu sehen sein. Das Studio am Königsplatz ist täglich von Dienstag, dem 5. September, bis Sonntag, dem 10. September, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Das Studio wird auch kurze Probefahrten an der angrenzenden Arcisstraße 1 in 80333 München anbieten.