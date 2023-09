Entdecken Sie ein umweltfreundliches China aus der Sicht von Expats

In den letzten Jahren hat China sowohl in der ökologischen Erhaltung als auch in der umweltfreundlichen Entwicklung wahre Wunder vollbracht und weltweit Aufmerksamkeit erregt. Viele ausländische Freunde, die in China leben, arbeiten, studieren oder China besuchen, haben mit ihren Kameras wunderschöne Landschaften um sich herum eingefangen. Diese Fotos halten anschaulich die Errungenschaften der ökologischen Governance und umweltfreundlichen Entwicklung Chinas fest.

Sanfte Gebirgszüge, enorme Bambuswälder, schimmernde Gewässer... Die Bilder des Dorfes Zhongzhang im Kreis Anji in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, die Peter Rich, Träger des südafrikanischen Lifetime Achievement Award for Excellence in Architecture, mit seiner Linse aufgenommen hat, vermitteln ein Gefühl der Beschaulichkeit und Schönheit.

Als Rich zum ersten Mal Anji besuchte, fühlte er sich von der malerischen Pracht der Vegetation angezogen. Als Geburtsort der chinesischen Philosophie, die besagt, dass „klare Gewässer und üppig bewaldete Berge von unschätzbarem Wert sind", weiß man in Anji dessen grüne Vegetation als größten Reichtum zu schätzen.

„Jedes Mal, wenn ich nach Anji komme, fühle ich mich in der ökologischen Umgebung, weit weg vom Lärm der Stadt, wie neu geboren und erlange innere Ruhe und Zufriedenheit," sagte er.

Im Dorf Li'ao an den östlichen Ausläufern des Siming Gebirgszuges in Ningbo in der Provinz Zhejiang sind auf den Dächern von mehr als 300 Haushalten Solarpaneele installiert, die im Sonnenlicht kontinuierlich schimmern. Dieses Solarprojekt wurde gemeinsam von dem staatseigenen Umspannwerk der Ningbo Electric Power Supply Company, der Kommunalverwaltung und Photovoltaikunternehmen gebaut. Es gewährt den Dorfbewohnern jedes Jahr eine bestimmte Menge an kostenlosem Strom und erzielt zusätzliche kollektive Einnahmen durch den Verkauf des überschüssigen Stroms, den es erzeugt.

Rogelio aus Brasilien lebt und arbeitet seit über einem Jahrzehnt in China. Der People's Daily gegenüber erklärte er, er sei begeistert von der Harmonie zwischen Mensch und Natur, als er das von seiner Drohne aufgenommene Bild sah. „In den letzten zehn Jahren habe ich gesehen, wie das ökologische Umfeld um mich herum immer besser und die Landschaft immer schöner wurde. Ich hoffe, dass mehr Menschen nach China kommen können, um zu sehen, was im Land passiert," sagte er.