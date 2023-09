Neta Auto unterzeichnet Absichtserklärung mit HKSTP und etabliert internationalen Hauptsitz in Hongkong

HONGKONG, 2. September 2023 /PRNewswire/ -- Neta Auto und die Hong Kong Science & Technology Parks Corporation (HKSTP) hielten am 31. August in Hongkong eine Unterzeichnungszeremonie (Memorandum of Understanding, MOU) ab, bei der Evonne Ching (Chief Investment Officer von Neta Auto) und Albert WONG Hak-keung (CEO von HKSTP), eine Absichtserklärung unterzeichneten. Sun Dong, (Hongkongs Sekretär für Innovation, Technologie und Industrie), Lillian Cheong Man-lei (Unterstaatssekretärin für Innovation, Technologie und Industrie), Philip Yung (Generaldirektor des HK-Büros für die Anwerbung strategischer Unternehmen), Sunny Chai Ngai Chiu (Vorsitzender von HKSTP), Ouyang Minggao (Mitglied des Ständigen Ausschusses von CPPCC, CAS- Akademiker, Professor der Universität Tsinghua und Vizevorsitzender des Akademischen Komitees der Universität Tsinghua) und Fang Yunzhou (Gründer und Vorsitzender von Neta Auto) waren Zeugen.

Die Entwicklung von Start-ups im Bereich Elektrofahrzeuge wie Neta Auto wird von Chinas führendem neuen Energiesektor angetrieben. Dieses Start-up hält das ursprüngliche Bestreben „Intelligente Elektrofahrzeuge für alle herstellen" aufrecht und hat sich verpflichtet, hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge mit dem Unternehmenswert „tech for all" zugänglich zu machen. Seine Produkte decken alle Arten von Elektrofahrzeugen ab, von Fahrzeugen der Klasse A0 bis B+. Das Unternehmen hat darüber hinaus zukunftsgerichtete Technologien wie die Shanhai Platform, Tiangong Battery und HOZON Intelligent Technology 2.0 auf den Markt gebracht, eine Weiterentwicklung seines zukunftsfähigen Technologiesystems. Außerdem beschleunigt das Unternehmen seine Globalisierungsstrategie und hat mit mehr als 320.000 Nutzern weltweit Märkte in ASEAN, Südamerika und dem Nahen Osten erschlossen.