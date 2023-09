Fisher Yu, Präsident der Hisense Group, stellt das technische Konzept "Bildschirme, Betriebssystem und Plattform" auf der IFA 2023 vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Hisense stellt an seinem Stand "Go Tech, and Beyond"

ein ganzheitliches Produktsortiment für den Einsatz zu Hause vor.



Das globale Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte Hisense

gab heute als IFA-Hauptpartner sein Debüt auf der IFA 2023, wo Fisher Yu,

Präsident der Hisense Group Holdings Co., Ltd. eine Rede zum Thema: "Die

szenariobasierte Zukunft der Technologie" hielt. Er versprach, dass das

Unternehmen seinen szenariobasierten Ansatz für seine Innovationen fortsetzen

und sich auf qualitativ hochwertiges Wachstum in und außerhalb des eigenen

Hauses konzentrieren wird. Außerdem kündigte er an, dass Hisense offizieller

Partner der UEFA EURO 2024(TM) sein wird, was das dritte gemeinsame UEFA

EURO-Turnier in Folge ist.