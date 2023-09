Die Green, Low-carbon and High-quality Development Conference 2023 schließt mit fruchtbaren Ergebnissen ab

Yantai, China (ots/PRNewswire) - Am 30. August ging die "Green, Low-carbon and

High-quality Development Conference 2023" mit fruchtbaren Ergebnissen zu Ende.



Vor der Eröffnung der Konferenz richtete die Provinz Shandong einen Ausschuss

zur Entscheidungsfindung ein, der dem Ausschuss der KPCh und der

Provinzregierung bei der Entscheidungsfindung helfen soll. Während der Konferenz

fand eine Ausstellung über die Errungenschaften der grünen, kohlenstoffarmen und

qualitativ hochwertigen Entwicklung statt. Das Forschungsinstitut des

Handelsministeriums gab einen Bericht über die Entwicklung des grünen Handels in

China heraus, und auf der Konferenz wurden Berichte wie ein Bericht über die

Entwicklung der Offshore-Windkraft und der Photovoltaik, eine Liste der 100

besten Unternehmen für saubere Energie in China und ein Weißbuch über die

Entwicklung der Industrie für saubere Energie in China veröffentlicht, die als

wertvolle Referenz für verwandte Bereiche und Industrien dienen, um wichtige

Informationen zu erhalten und einen qualitativ hochwertigen Entwicklungsstandard

zu schaffen.