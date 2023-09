BERLIN, 2. September 2023 /PRNewswire/ -- Changhong stand auf der IFA 2023 im Mittelpunkt der chinesischen Unterhaltungselektronikriesen und präsentierte sein neuestes Sortiment an hochmodernen Haushaltsgeräten. Die Veranstaltung wurde am 1. September auf dem Gelände der Messe Berlin eröffnet.

Produkt-Spotlight: Bahnbrechende Haushaltsgeräte-Technologie zur Verbesserung des Benutzererlebnisses

Changhong ist in Bezug auf TV-Innovation stets führend. Auf der IFA 2023 stellte CHiQ, die Marke für intelligente High-End-Geräte des Unternehmens, eine neue Reihe von OLED-Fernsehern für internationale Märkte vor. Die Fernseher verfügen über ein ultradünnes Gehäuse, randlose Displays und verschiedene Standoptionen. Mit Pro-Pixel-Lichtsteuerung und einem 10,7 Milliarden-Farben-Display erzielen sie einen DCI-P3-Farbraum von 98,5 % sowie eine gleichmäßige Bildwiederholrate von 120 Hz und erreichen sowohl kristallklare Bilder als auch eine hervorragende Klangqualität. Darüber hinaus gab Changhongs neueste Veröffentlichung in China, die ARTIST-TV-Serie, mit einer Dicke von nur 24,9 mm, und damit 10 mm unter der lokalen Konkurrenz, ihr Debüt auf der IFA und veranschaulichte exquisite Ästhetik für modernes Wohnen.

Darüber hinaus ist Changhong bestrebt, seine Smart-TV-Plattform weiter zu verbessern. Im Oktober werden in Europa mehrere CHiQ-TV-Modelle mit dem neuesten Roku OS auf den Markt kommen.

Auf der IFA führte CHiQ seine Space Pro-Serie von Kühlschränken und Waschmaschinen ein, die mit hochmoderner, ultradünner Technologie ausgestattet sind und das Versprechen „Kompakte Größe, große Leistung" erfüllen. Changhong stellte außerdem eine Reihe neuer Produkte vor, von Eva-Klimaanlagen und Wärmepumpen bis hin zu selbstreinigenden Staubsaugerrobotern, und stieß damit auf großes Interesse bei den Besuchern.

Zusätzlich zu Hardware-Upgrades stellte Changhong Lösungen für Datensicherheit im Smart Home vor, die sich auf den Schutz der Privatsphäre im Haushalt konzentrieren. Durch den Einsatz von Blockchain und anderen innovativen Tools schaffen diese Initiativen einen zuverlässigen Rahmen für den Datenfluss in Smart Homes. Diese Palette von Angeboten unterstreicht Changhongs Engagement für technologischen Fortschritt.

Changhongs strategischer Ansatz: Nutzung des Technologie- und Produktportfolios zur Eroberung globaler Märkte

Auf der Grundlage seiner Produktionskapazitäten und seines Markenimages konnte Changhong ein robustes Wachstum im ausländischen Haushaltsgerätesektor verzeichnen, insbesondere in wichtigen Märkten wie Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik und Europa. Der Unterhaltungselektronikriese gewinnt auch in aufstrebenden Regionen wie dem Nahen Osten und Afrika an Dynamik. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 stieg Changhongs Umsatz bei Haushaltsgeräten im Ausland um mehr als 30 %, wobei Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen und Klimaanlagen alle noch nie dagewesene Umsatzzahlen erreichten.

Während Changhong sich neu ausrichtet und weiterentwickelt, stürzt sich das Unternehmen in aufstrebende Sektoren wie erneuerbare Energien, wo es über ein robustes strategisches Portfolio verfügt. Auf der IFA präsentierte Changhong eine Reihe von Produkten, die auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien ausgerichtet sind, einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien. Gleichzeitig gaben Changhongs selbst entwickelte tragbare Nahinfrarot-Spektrometer und Sensoren zur Personenüberwachung ihr globales Debüt.

Auf der diesjährigen IFA stellte Changhong seine schrittweise Entwicklung von einem klassischen Haushaltsgerätehersteller zu einem modernen Technologieunternehmen zur Schau. Eine langfristige Vision zu verfolgen, ist von entscheidender Bedeutung für Changhongs dauerhafte Stabilität und unablässige Innovation im Technologiebereich.

