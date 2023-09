Wirtschaft Haßelmann pocht auf Industriestrompreis

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann pocht weiter auf die Einführung eines Industriestrompreises. "Ich begrüße, wie klar sich sowohl die Industrieverbände und Gewerkschaften als auch die SPD-Bundestagsfraktion als auch zahlreiche Landesregierungen zugunsten des Industriestrompreises ausgesprochen haben", sagte sie der "Welt am Sonntag".



Die Grünen würden innerhalb der Koalition weiter über die Einführung des Industriestrompreises diskutieren, allerdings könnten die energieintensiven Unternehmen "nicht bis in die Ewigkeit warten". Sie suchten jetzt "händeringend" Hilfe. "Freilich sind wir für jeden konstruktiven Vorschlag offen, der diese Unternehmen entlastet", so die Grünen-Politikerin.