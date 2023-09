DIE STIFTUNG BULAT UTEMURATOV ERÖFFNET HOCHMODERNE SCHULE IN KASACHSTAN

ASTANA, Kasachstan, 2. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratow Foundation (die „Stiftung") freut sich, die Eröffnung einer neuen städtischen Schule in der Stadt Kosshy in der kasachischen Region Akmola bekannt zu geben. Sie soll eine der führenden Schulen des Landes werden und den Kindern vor Ort einen innovativen und fortschrittlichen Lehrplan bieten.

Die Stiftung hat das 7,5 Mrd. Tenge (16,5 Mio. USD) teure Projekt, das 3.000 Schüler aufnehmen soll, vollständig finanziert und die fertig gestellte Schule nun der lokalen Regierung von Kosshy zum Besitz und Betrieb übergeben.

Die Schule verfügt über hochmoderne Bildungseinrichtungen, darunter maßgeschneiderte Klassenräume, Freizeitbereiche, moderne Werkstätten, ein IT-Zentrum, ein Labor und ein Kunstatelier.

https://www.youtube.com/watch?v=71qiaZCEnag&feature=youtu.be

Darüber hinaus verfügt die Schule über zahlreiche Sporteinrichtungen, darunter ein Basketball- und ein Volleyballfeld, ein Stadion mit einem Mini-Fußballfeld und Rennbahnen sowie Spielplätze.

Das Wohlergehen der Schüler steht im Mittelpunkt, und die Schule wurde mit Rampen und taktilen Wegen für körperlich und visuell beeinträchtigte Schüler zugänglich gemacht, während das 17.500 Quadratmeter große Gelände mit einheimischen Grasarten, Bäumen und Sträuchern landschaftlich gestaltet wurde.

Kasachstan hat in den letzten Jahren einen beträchtlichen Zuwachs an Schülern verzeichnet: 2021 wurden 400.000 Erstklässler eingeschult, was zu einer erheblichen Belastung der Schulen führte, auch in Kosshy. Dieses Projekt wird dringend benötigte Bildungseinrichtungen für die Schüler vor Ort bereitstellen und die nationale Initiative „Comfortable School" (Komfortable Schule) unterstützen.

Almaz Sharman, Vorsitzender des Kuratoriums der Bulat Utemuratov Foundation, kommentierte: „Bildung ist ein wichtiger Schwerpunkt der Stiftung, und ich freue mich, diese hochmoderne Schule eröffnen zu können. Der Mangel an qualitativ hochwertigen Bildungseinrichtungen ist sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene ein zentrales Thema, und unsere neue Schule wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die nächste Generation von Schülern in Kosshy zum Aufblühen zu bringen."

