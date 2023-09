Die US-Bundesstaatsanwaltschaft und die SEC untersuchen die Verwendung von Tesla-Firmengeldern für ein geheimes Projekt, das möglicherweise Elon Musk persönlich begünstigt. Das Projekt mit dem Namen "Projekt 42" könnte mit dem Bau eines extravaganten Glashauses für den Tesla-CEO in der Nähe von Austin, Texas, in Verbindung stehen. Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium und müssen nicht unbedingt zu einer Anklage führen.Bereits im Juli hatte das Wall Street Journal berichtet, dass der Tesla-Vorstand die mögliche missbräuchliche Verwendung von Firmengeldern für das Projekt untersuche. Mitarbeiter hatten angegeben, dass das Unternehmen spezielles Glas für mehrere Millionen Dollar bestellt hatte. Der aktuelle Status des Projekts und ob die Glasbestellungen geliefert wurden, ist unklar.Zusätzlich zu den Ermittlungen um "Projekt 42" wird auch die Reichweite der Tesla-Fahrzeuge untersucht. Berichte deuten darauf hin, dass die tatsächliche Reichweite der Fahrzeuge oft geringer ist als in der Werbung und den eigenen Vorhersagen angegeben.Die Tesla-Aktie liegt aktuell 0,5 Prozent im Plus.In Deutschland hat Tesla im Werk Grünheide bei Berlin 140 Auszubildende und Studenten mit dualem Studium eingestellt. Im Jahr 2021 begann das Unternehmen mit sieben Auszubildenden, im vergangenen Jahr waren es 120. Tesla bildet in insgesamt 18 Berufen aus und bietet neun duale Studiengänge an. Das Unternehmen sieht die Ausbildung als nachhaltige und langfristige Mitarbeitergewinnung an.Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach begrüßte die Nachwuchskräfte und betonte, dass Tesla der größte Ausbildungsbetrieb in Brandenburg sei.In den USA gibt es Vorwürfe gegen Tesla, dass das Unternehmen "Völkermord unterstützt", da es ein Autohaus in der uigurischen Region Xinjiang eröffnet hat. Der Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen und der republikanische US-Senator Marco Rubio kritisieren die Eröffnung des Ladens und werfen Tesla vor, der kommunistischen Partei Chinas zu helfen, Völkermord und Versklavung in der Region zu vertuschen.Des Weiteren gibt es Berichte, dass Teslas eine 48-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, in Brand zu geraten, als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Datenanalysen zeigen, dass Teslas häufiger tödliche Feuervorfälle haben. Diese Informationen werden jedoch von den deutschen Mainstream-Medien nicht berichtet.Die Ermittlungen der US-Bundesstaatsanwaltschaft und der SEC, die Untersuchung der Reichweite der Tesla-Fahrzeuge und die Vorwürfe bezüglich des Autohauses in Xinjiang werfen Fragen zur Geschäftsführung und zur Glaubwürdigkeit von Tesla auf. Trotzdem ist die Tesla-Aktie weiterhin im Plus.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,06 % und einem Kurs von 245,0EUR gehandelt.