Ölpreise steigen weiter: Saudi-Arabiens Exporte auf niedrigstem Stand seit März 2021

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre deutlichen Gewinne vom Vortag angeknüpft. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November stieg um 1,18 Dollar auf 88,01 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,38 Dollar auf 84,97 Dollar. Grund für den Anstieg waren die zuletzt deutlich gesunkenen Rohölexporte aus Saudi-Arabien, die auf den niedrigsten Stand seit März 2021 gefallen sind. Bereits am Donnerstag hatten die Erdölpreise deutlich zugelegt, nachdem sich Russlands stellvertretender Ministerpräsident Alexander Nowak zur künftigen Förderpolitik geäußert hatte. Es wurde bekannt gegeben, dass sich die Länder des Rohölverbunds Opec+ auf weitere Angebotsbeschränkungen geeinigt haben. Details sollen jedoch erst kommende Woche verkündet werden. Saudi-Arabien und Russland begrenzen bereits seit einiger Zeit ihre Öllieferungen, um zu verhindern, dass die Erdölpreise aufgrund der weltweiten Konjunkturschwäche zu stark unter Druck geraten. Der Ölverbund Opec+, der von den beiden Ländern angeführt wird, umfasst rund zwanzig Förderstaaten. Zusätzliche Unterstützung erhält der Ölmarkt durch Chinas Bemühungen, seine Wirtschaft zu stabilisieren. Es wurden weitere Schritte zur Stabilisierung des kriselnden Immobilienmarkts und zur Stützung der heimischen Währung Yuan unternommen. China gehört zusammen mit den USA zu den größten Ölverbrauchern der Welt.Am Donnerstag haben die Ölpreise ihre deutlichen Gewinne vom Vortag ausgebaut. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November stieg um 90 Cent auf 87,73 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 88 Cent auf 84,51 Dollar. Auch hier war die Ankündigung von weiteren Angebotsbeschränkungen durch den Rohölverbund Opec+ ausschlaggebend für den Anstieg. Saudi-Arabien und Russland begrenzen bereits seit einiger Zeit ihre Öllieferungen, um zu verhindern, dass die Erdölpreise aufgrund der weltweiten Konjunkturschwäche zu stark unter Druck geraten. China unterstützt den Ölmarkt zusätzlich durch Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft. Es wurden weitere Schritte zur Stabilisierung des kriselnden Immobilienmarkts und zur Stützung der heimischen Währung Yuan unternommen. China gehört zusammen mit den USA zu den größten Ölverbrauchern der Welt.Am Donnerstag haben die Ölpreise zugelegt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober stieg um 79 Cent auf 86,72 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 89 Cent auf 82,52 Dollar. Die Erdölpreise erholen sich seit einigen Tagen von vorherigen Verlusten. Unterstützung erhält der Markt durch die Bemühungen der politischen Führung Chinas, die fragile Konjunktur zu stützen. Zudem verbesserte sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im August etwas. Rückläufige Rohölbestände in den USA, die sich auf dem tiefsten Stand seit Ende 2022 befinden, tragen ebenfalls zur Erholung bei. Saudi-Arabien und Russland begrenzen ihre Öllieferungen, um zu verhindern, dass die Erdölpreise aufgrund der weltweiten Konjunkturschwäche zu stark unter Druck geraten. Der Rohölverbund Opec+, der von den beiden Ländern angeführt wird, umfasst rund zwanzig Förderstaaten.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 88,77USD gehandelt.