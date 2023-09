Schwache Konjunktur, sinkende Exporte und hohe Inflation - Wie reagieren die Aktienmärkte?

Die gestern veröffentlichten Preisdaten zeigen, dass sich die Inflation hartnäckig auf einem zu hohen Niveau hält. Die deutschen Importpreise sind im Juli stärker als erwartet gesunken, vor allem aufgrund des Basiseffekts durch die hohen Preissteigerungen im Vorjahr. Die Energieeinfuhren waren im Juli billiger als im Vorjahr, aber teurer als im Vormonat. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise sind die Importpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gesunken. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im August leicht gesunken, liegen aber immer noch auf einem hohen Niveau. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat trotz zahlreicher Leitzinsanhebungen im Kampf gegen die Inflation kaum Fortschritte gemacht. Die schwachen Wirtschaftsdaten könnten weitere Leitzinsanhebungen erforderlich machen. In den USA zeigt der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abkühlung, was zu Spekulationen auf ein Ende der Leitzinsanhebungen geführt hat. Die sinkende Kauflaune der US-Verbraucher und das geringere Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2023 haben ebenfalls zu positiven Reaktionen an den Aktienmärkten geführt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Entwicklungen wirklich gut für die Aktienmärkte sind, da sie negative Auswirkungen auf die Gewinne der Unternehmen haben könnten. In China sind die Konjunkturdaten weiterhin negativ, was zu einem Abwärtstrend an den Aktienmärkten geführt hat. Die chinesische Regierung tut bisher zu wenig, um die Wirtschaft zu unterstützen. Die schwache Konjunktur und die Probleme am Immobilienmarkt haben bereits zu einem Zahlungsausfall bei einem chinesischen Immobilienkonzern geführt. Die chinesische Zentralbank hat die Zinsen erneut gesenkt, was jedoch nicht ausreicht, um das Wachstum anzukurbeln. Die deutschen Exporte sind rückläufig und der deutsche Einzelhandel schwächelt weiterhin. Die Inflationsdaten der Eurozone sind enttäuschend ausgefallen, was eine weitere Leitzinsanhebung der EZB wahrscheinlicher macht. Die Aktienmärkte haben jedoch nicht stark auf die enttäuschenden Daten reagiert. Der DAX hat die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten erreicht. Das Kursverhalten des DAX ist weiterhin volatil, aber es konnten erneut Gewinne erzielt werden.

Der HDAX wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 8.637PKT gehandelt.