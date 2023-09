Aurubis von Metalldiebstahl betroffen: Jahresprognose gestrichen - Schaden im dreistelligen Millionen-Bereich?

Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis hat erneut Opfer von Metalldiebstahl zu sein und streicht daher seine Jahresprognose. Bei der Überprüfung des Metallbestands wurden "erhebliche Abweichungen vom Soll-Bestand sowie bei Sonderproben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich" festgestellt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es Gegenstand weiterer krimineller Handlungen geworden ist. Das Ausmaß des Schadens kann noch nicht sicher festgestellt werden, jedoch wird nicht ausgeschlossen, dass ein Schaden im niedrigen dreistelligen Millionen-Bereich entstanden ist. Eine außerordentliche Inventur der Metallbestände wurde gestartet, deren Ergebnis Ende September erwartet wird. Der Prognosekorridor für das laufende Geschäftsjahr kann aufgrund des Schadens nicht gehalten werden. Die Neuigkeiten sorgten für Unruhe bei Anlegern, die Aurubis-Aktie sackte in einer ersten Reaktion ab.Aurubis ist der weltweit führende Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Im Juni wurde bekannt, dass eine Diebesbande über Jahre edelmetallhaltige Zwischenprodukte gestohlen und damit Erlöse im Wert von rund 20 Millionen Euro erzielt haben soll. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ließ daraufhin mehr als 30 Objekte durchsuchen und verhaftete sechs Männer.Die aktuellen Minderbestände bei Metall haben zur Streichung der Jahresprognose geführt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es erneut Opfer von kriminellen Handlungen geworden ist. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht festgestellt werden, jedoch wird nicht ausgeschlossen, dass ein Schaden im niedrigen dreistelligen Millionen-Bereich entstanden ist. Eine außerordentliche Inventur der Metallbestände wurde gestartet, deren Ergebnis Ende September erwartet wird. Der Prognosekorridor für das laufende Geschäftsjahr kann aufgrund des Schadens nicht gehalten werden.Die Neuigkeiten sorgten für Unruhe bei Anlegern, die Aurubis-Aktie sackte in einer ersten Reaktion ab. Vorstand und Aufsichtsrat haben Untersuchungen zur Aufarbeitung der Sachverhalte und zur Verbesserung des Sicherheitskonzepts eingeleitet.Es ist nicht klar, ob die Diebstähle von Aurubis-Mitarbeitern begangen wurden oder ob es sich um Betrug bei den Rohmaterialien handelt. Die genaue Ursache und die Verantwortlichen müssen noch ermittelt werden. Die Sicherheitsmechanismen bei Aurubis werden in Frage gestellt, da es bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit zu solchen Vorfällen gekommen ist. Es wird erwartet, dass der Schaden das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 belasten wird.

