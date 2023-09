BVB verspielt sicheren Sieg gegen Heidenheim - Enttäuschung vor Länderspielpause

Borussia Dortmund hat gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim einen sicher geglaubten Sieg aus den Händen gegeben und geht mit einem schlechten Gefühl in die Länderspielpause. Trotz eines Blitzstarts kam der BVB nur zu einem 2:2-Unentschieden und enttäuschte auch im vierten Pflichtspiel der Saison. Heidenheim holte dagegen den historischen ersten Punkt in der Bundesliga. Julian Brandt und Emre Can hatten früh für eine Führung gesorgt, doch nach dem Anschlusstor durch Eren Dinkci ging das große Bangen los. Ein Foulelfmeter von Tim Kleindienst besiegelte schließlich die Überraschung. Der BVB hinkt mit nur fünf Punkten aus drei Spielen den Ansprüchen hinterher.Auch ohne Neuzugang Niclas Füllkrug übernahm der BVB früh das Kommando, ging aber eher dank zweier glücklicher Fügungen schnell in Führung. Heidenheims Pechvögel waren dabei ausgerechnet zwei frühere Dortmunder. Zunächst schoss Kapitän Patrick Mainka den Ball an Emre Can, der Ball fiel Brandt vor die Füße, der schnell reagierte und ins Tor schoss. Dann prallte der Ball Lennard Maloney an die Hand und Can verwandelte den Handelfmeter. Die Gäste hatten Glück, zur Pause nicht schon deutlich höher zurückzuliegen.Die Heidenheimer hatten erst nach der Pause ihre erste wirklich gefährliche Aktion im Strafraum, doch Torjäger Kleindienst versprang der Ball. Als Mainka drei Minuten später traf, wurde der Treffer wegen eines Handspiels nach minutenlangem Check nicht gegeben. Auf der Gegenseite vergaben die Dortmunder die Entscheidung. Und plötzlich traf Dinkci für die Gäste. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es chaotisch: Sébastien Haller riss Jan-Niklas Beste im Strafraum um und es gab Elfmeter. Nach Videobeweis gab der Schiedsrichter den Treffer doch und zeigte Haller Gelb für das Foul.Niclas Füllkrug, der einen Tag zuvor von Werder Bremen verpflichtet wurde, saß zunächst auf der Bank. Der BVB-Trainer Edin Terzic bezeichnete Füllkrug als "herausragenden Stürmer" und freute sich über die Verstärkung. Der Wechsel von Füllkrug zu Borussia Dortmund steht unmittelbar bevor. Der 30-Jährige nahm am Donnerstag nicht mehr am Training von Werder Bremen teil. Der Transfer soll eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro betragen. Werder Bremen plant bereits die Verpflichtung eines neuen Stürmers.Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Der 30-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl freut sich über die Neuverpflichtung und sieht den BVB damit noch stärker aufgestellt. Füllkrug hatte sich in den vergangenen Jahren bei Werder zum Spitzenstürmer entwickelt und es bis in die Nationalmannschaft geschafft. Für Werder bedeutet der Wechsel einen herben sportlichen Rückschlag, finanziell sind sie jedoch auf die Erlöse aus dem Transfer angewiesen.

