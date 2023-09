M1 Kliniken AG veröffentlicht starke Finanzzahlen: Umsatz steigt um 9% und Beauty-Segment wächst um über 33%

Die M1 Kliniken AG hat ihre vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Demnach stieg der Konzernumsatz um 9 % auf 150,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Das Konzern-EBIT erhöhte sich um über 60 % auf 7,3 Mio. EUR. Besonders das Beauty-Segment verzeichnete eine Umsatzsteigerung von mehr als 33 % auf 37,2 Mio. EUR und erzielte erstmals eine EBIT-Marge von über 20 %. In Deutschland erzielte das Beauty-Segment einen Umsatz von 31,4 Mio. EUR und ein EBIT von 8,7 Mio. EUR, während die internationalen Beauty-Märkte ein Umsatzwachstum von über 50 % auf 5,8 Mio. EUR verzeichneten.Die M1 Kliniken AG hat ihr Netzwerk weiter ausgebaut und das 57. medizinische Fachzentrum in Passau eröffnet. In Kürze wird auch das Fachzentrum in Bukarest/Rumänien eröffnet, womit die Osteuropa-Strategie erfolgreich fortgesetzt wird. Das Unternehmen plant, bis zum Jahresende insgesamt 60 Standorte zu eröffnen. Die Bedeutung der ausländischen Standorte wird in Zukunft erheblich steigen, weshalb die Gruppe in die Markenbekanntheit und Reichweite in den bearbeiteten Landesmärkten investiert.Am 19. Juli 2023 fand die ordentliche Hauptversammlung der M1 Kliniken AG in Berlin statt, bei der sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit einer Zustimmung von 94,19 % bis 99,97 % angenommen wurden.Die M1 Kliniken AG treibt ihre Auslandsexpansion weiter voran und hat in dieser Woche ein medizinisches Fachzentrum in Bukarest, Rumänien eröffnet. Rumänien ist der neunte Auslandsmarkt für das Unternehmen. Die Gruppe betreibt nun insgesamt 58 ambulante Zentren für ästhetische Medizin, davon 20 im Ausland. Die Auslandsstandorte sollen innerhalb der nächsten 12 Monate den Break-even erreichen. Zudem bereitet das Unternehmen seinen Markteintritt in den USA vor, dem weltweit größten Markt für Schönheitsmedizin. Der erste Standort in Florida soll voraussichtlich im kommenden Jahr eröffnet werden.Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an und betreibt derzeit 58 Fachzentren für schönheitsmedizinische Behandlungen. Die M1-Schlossklinik in Berlin zählt zu den größten und modernsten Einrichtungen für plastische und ästhetische Chirurgie in Europa. Das Unternehmen ist auch international tätig und derzeit in zehn Ländern vertreten.

Die M1 Kliniken Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,36EUR gehandelt.