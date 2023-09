Schwacher US-Arbeitsmarktbericht drückt Euro: Fed könnte von Zinsanhebung absehen

Der Euro ist am Freitag nach einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht gefallen. Zuvor war die Gemeinschaftswährung kurzzeitig auf 1,1882 US-Dollar gestiegen, fiel dann aber steil auf 1,0780 Dollar. Die Arbeitslosenquote in den USA stieg im August überraschend deutlich an, während die Beschäftigung etwas stärker als erwartet zunahm. Die US-Notenbank Fed kann aufgrund des schwächeren Arbeitsmarkts im September wahrscheinlich von einer weiteren Zinsanhebung absehen. Der US-Dollar erholte sich jedoch schnell von seinen Verlusten, da sich die Stimmung in der heimischen Industrie verbesserte und die Bauinvestitionen im Juli überraschend deutlich stiegen. Die Unklarheit über die weitere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet den Euro zusätzlich. Der nächste Zinsentscheid der EZB steht ebenfalls im September an. Die Inflationszahlen aus der Eurozone waren durchwachsen, wobei die Gesamtteuerung auf dem Niveau des Vormonats blieb, während die Kerninflation zurückging. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel betonte in einer Rede den datenabhängigen Ansatz der Notenbank, was die Auswirkungen auf die Geldpolitik ungewiss macht. Der Euro geriet auch nach Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA unter Druck. Die Inflation im August blieb entgegen der Erwartungen unverändert, während die Kerninflation zurückging. Experten sind sich uneins über die Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB. Die Konjunkturdaten aus den USA stützten hingegen den Dollar , da die Konsumausgaben und Einkommen der privaten Haushalte auf eine gute Verfassung der heimischen Wirtschaft hinwiesen. Dies erschwert der US-Notenbank Fed, die ebenfalls im September über ihre weitere Geldpolitik entscheidet, tendenziell eine Zinspause. Der Euro fiel am Freitag weiter, während die EZB den Referenzkurs auf 1,0844 US-Dollar festsetzte.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 1,078USD gehandelt.