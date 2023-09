Die tubesolar AG, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von innovativen Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren spezialisiert hat, wird ihren Betrieb zum 31. August 2023 einstellen. Trotz intensiver Verhandlungen konnte keine Einigung mit potenziellen Investoren über den Erwerb des Geschäftsbetriebs oder wesentlicher Vermögensgegenstände erzielt werden. Der vorläufige Insolvenzverwalter hat daher die Zustimmung zur Betriebsstilllegung gegeben, um eine mögliche Verringerung der Insolvenzmasse zu vermeiden.Das Unternehmen, das an der Börse gelistet ist, beschäftigt rund 140 Mitarbeiter, die über die Entscheidung informiert wurden und nun gekündigt werden müssen. Der Hauptgrund für das Scheitern der Investorenlösung war das Fehlen von PV-Folien, die für den Hochlauf der Produktion benötigt wurden und aufgrund von Lieferkettenproblemen kurz- und mittelfristig nicht verfügbar waren.Die tubesolar AG hat eine patentierte Technologie zur Entwicklung und Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren genutzt, die zu Modulen zusammengefügt werden können und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in der Solarstromerzeugung bieten. Die Module sind durchlässig, sodass eine doppelte Nutzung der Fläche möglich ist, beispielsweise für die Stromerzeugung und landwirtschaftliche Zwecke.Der Augsburger Rechtsanwalt Georg Jakob Stemshorn, der als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig ist, erklärte, dass trotz zahlreicher Gespräche mit potenziellen Investoren keine Einigung erzielt werden konnte. Das Unternehmen habe hohe Verluste erwirtschaftet und könne ohne Investor den Betrieb nicht aufrechterhalten.Die tubesolar AG wurde als Spin-off der Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg gegründet und hat die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka Petrova-Koch erworben. Die Technologie sollte unter anderem im Agrarbereich eingesetzt werden, um landwirtschaftliche Produktionsflächen zu überspannen, sowie auf Industrie- und Gewerbedachflächen zum Einsatz kommen.Die tubesolar AG wird von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH unterstützt, die Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich schwierigen Situationen hilft. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaften.Die Betriebsstilllegung der tubesolar AG zum 31. August 2023 führt dazu, dass Anleger und Investoren Verluste hinnehmen müssen. Es wird vermutet, dass Gelder und Sachwerte bereits in andere Unternehmen überführt wurden. Frau Dr. Vesselinka Petrova-Koch, die die Patente für die Technologie besitzt, dürfte durch die eingesammelten Patentzahlungen kaum Schaden genommen haben.

Die tubesolar Aktie wird aktuell mit einem Minus von -45,95 % und einem Kurs von 0,02EUR gehandelt.