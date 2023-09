Dow Jones rutscht ins Minus vor Arbeitsmarktbericht - Iron Mountain-Aktie zeigt solide Performance

Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine anfänglichen Gewinne abgegeben und ist ins Minus gerutscht. Der US-Leitindex verlor 0,15 Prozent auf 34.835,39 Punkte. Damit endete vorerst die jüngste Erholungsserie. Die Anleger scheinen vor dem am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht vorsichtig zu sein, da dieser einen großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat.Die US-Staatsanleihen konnten hingegen moderate Gewinne verzeichnen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen stieg um 0,17 Prozent auf 110,55 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,10 Prozent. Die Anleger wurden zunehmend vorsichtig, da der Arbeitsmarktbericht große Bedeutung für die Geldpolitik der Fed hat. Die Konjunkturdaten hatten keinen sichtbaren Einfluss auf die Anleihekurse, fielen jedoch solide aus. Die US-Wirtschaft zeigte sich in guter Verfassung, und der Preisauftrieb verstärkte sich.Die Iron Mountain-Aktie hat sich seit Jahresbeginn um 17 Prozent erholt. Das Unternehmen profitiert von wiederkehrenden Umsätzen aus den Bereichen Speicher und Aktenverwaltung. Die Einnahmen aus der Speichermiete stiegen im zweiten Quartal um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Iron Mountain ergänzt sein Speichersegment durch die Expansion in den Rechenzentrumsmarkt. Das Unternehmen konnte im ersten Halbjahr 2023 erfolgreich 55 Megawatt Rechenzentrumskapazität vermieten. Die Bilanz des Unternehmens ist solide, und es hat genügend finanzielle Flexibilität, um Wachstumschancen zu nutzen.Die Fragmentierung der Speicher- und Informationsmanagement-Dienstleistungsbranche und eine Verlangsamung des Dienstleistungsgeschäfts sind jedoch besorgniserregend. Steigende Zinsen könnten die Probleme verschlimmern. Dennoch bleibt Iron Mountain seinen Aktionären gegenüber verpflichtet und hat seine Dividende erhöht.Insgesamt entwickelt sich das Depot recht passabel. Nach 8 Monaten liegt die Performance bei knapp 10 Prozent. Auch wenn einige große Unternehmen und Wachstumswerte nicht so gut abschneiden, liefern viele Exoten gute Performance und treiben das Depot voran.Die Gelder kommen aus der ganzen Welt, mit verschiedenen Ländern und Branchen vertreten. Die Statistiken und Summen sind beeindruckend und zeigen, dass sich das Durchhaltevermögen auszahlt. Es ist auch schön, in exotischen Ländern aktiv zu sein und den Spaß am Investieren zu haben.Insgesamt war der Tag von einer vorsichtigen Stimmung geprägt, da die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht und die Geldpolitik der Fed warteten. Die Konjunkturdaten waren solide, und die Iron Mountain-Aktie entwickelte sich gut. Das Depot zeigte eine positive Performance, und die Gelder kamen aus verschiedenen Ländern und Branchen.

