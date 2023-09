Niederländische Regierung plant Flugreduzierung am Flughafen Schiphol - KLM kritisiert Entscheidung

Die niederländische Regierung plant, die Flugbewegungen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol zu reduzieren, um die Lärmbelästigung für die Anwohner zu verringern. Statt der bisherigen jährlichen Obergrenze von 500.000 Flügen sollen im kommenden Jahr maximal 452.500 Flüge erlaubt sein. Die geplante Reduzierung fällt jedoch geringer aus als zunächst angekündigt, da die Regierung ursprünglich eine Obergrenze von 440.000 Flugbewegungen in Aussicht gestellt hatte. Die Reduzierung soll nun eine Verringerung des Lärms um 15 Prozent ermöglichen, anstatt der ursprünglich angestrebten 20 Prozent.Auch der nächtliche Flugverkehr soll eingeschränkt werden, jedoch wird es vorerst keine totale nächtliche Schließung oder ein Verbot für Privatflugzeuge geben, obwohl der Flughafen Schiphol dies selbst vorgeschlagen hatte. Die Fluggesellschaft KLM kritisiert die Entscheidung der Regierung und gibt an, dass dies den Niederlanden schade. KLM ist der Meinung, dass die Lärmziele besser durch den Einsatz neuer Flugzeuge erreicht werden könnten, die "sauberer, leiser und sparsamer" fliegen.Experten sind der Ansicht, dass Geschäfts- und Freizeitflüge schon in wenigen Jahren klimaneutral möglich sein könnten. Der Zukunftsforscher Morell Westermann, der den Flug eines vollelektrischen Kleinflugzeugs quer durch Deutschland organisiert hat, vergleicht die Entwicklung der E-Fliegerei mit der Entwicklung der E-Autos vor zehn Jahren. Obwohl die Entwicklung der E-Flieger noch am Anfang steht, hat die Technologie in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Bis Ende der 2020er Jahre könnten kürzere Geschäfts- und Privatflüge mit E-Antrieb möglich sein. Flugzeuge mit E- oder Hybrid-Antrieb sind auch besonders leise. Für große Transportflugzeuge, die weite Strecken mit hoher Geschwindigkeit zurücklegen, ist dieses Antriebssystem jedoch nicht geeignet, da die benötigten Batterien zu schwer wären.In Bezug auf die Lufthansa-Aktie setzt sich der Abwärtstrend fort. Es wird spekuliert, ob die Angst vor schlechteren Bedingungen im Winter der Grund dafür ist. Es wird jedoch kritisiert, dass einige Webseiten, wie zum Beispiel ntg24.de, Panikmache betreiben und gezielt gegen die Lufthansa vorgehen. Es wird auch berichtet, dass die Kapazitäten der Lufthansa nicht mehr ausreichen und das Unternehmen seine letzten beiden Airbus A380 reaktiviert.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 8,285EUR gehandelt.