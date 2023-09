Revolutionäre Partnerschaft: GEA und Unilever reduzieren Treibhausgasemissionen in der Milchwirtschaft um bis zu 30%!

GEA und Unilever haben eine Partnerschaft zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen in der Milchwirtschaft geschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird GEA sein neues Gülleanreicherungssystem ProManure E2950 in vier Betrieben installieren, die Unilever mit Milch beliefern. Die Auswirkungen des Systems auf die CO2-Bilanz werden mittels Datenanalyse erfasst. Das System ermöglicht eine klimafreundliche Milch- und Nahrungsmittelproduktion, da es zur Gülleanreicherung lediglich Luft und Strom benötigt. Durch die innovative Plasmatechnologie wird Stickstoff aus der Luft zugeführt und die bei der Lagerung und Ausbringung üblichen Ammoniakverluste um bis zu 95 Prozent verringert. Dadurch stehen den Pflanzen sämtliche Nährstoffe mitsamt höherem Stickstoffgehalt zur Verfügung, was zu einem höheren Ernteertrag führt. Zudem werden die Methanemissionen aus der Güllelagerung eliminiert, was den CO2-Fußabdruck eines Betriebs um bis zu 30 Prozent verringern kann.Unilever sieht Technologie und Innovation als zentrale Faktoren für die Dekarbonisierung der Milchwirtschaft. Die Partnerschaft mit GEA ermöglicht es Unilever, seine Strategie einer regenerativen Landwirtschaft umzusetzen und den CO2-Fußabdruck seiner milchbasierten Inhaltsstoffe deutlich zu verringern. GEA ist einer der weltweit größten Systemanbieter für die Nahrungsmittelindustrie und Vorreiter für nachhaltigen Wandel. Gemeinsam mit Unilever will das Unternehmen die zirkuläre Landwirtschaft fördern.In einer weiteren Pressemitteilung gibt GEA bekannt, dass Andreas Renschler, ehemaliges Vorstandsmitglied der Daimler AG und der Volkswagen AG, Jörg Kampmeyer im Aufsichtsrat der GEA Group AG nachfolgen wird. Renschler wird zum 1. September 2023 als neues Mitglied in den Aufsichtsrat aufgenommen und wird sich bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im kommenden Jahr den Aktionären zur Wahl stellen. Jörg Kampmeyer hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates aus persönlichen Gründen niedergelegt. Renschler wird auch im Ausschuss für Innovation und Produktnachhaltigkeit die Nachfolge von Kampmeyer antreten.GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen fokussiert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte GEA im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Das Unternehmen trägt durch seine Anlagen, Prozesse und Komponenten zur Effizienz- und Nachhaltigkeitsverbesserung von Produktionsprozessen bei und leistet einen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Ausstoß, Plastikeinsatz und Lebensmittelabfall. GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.

