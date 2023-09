Deutsche Bundesanleihen steigen deutlich - EZB-Zinssitzung im September entscheidend

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich gestiegen. Der Euro-Bund-Future, der als Richtwert für die Entwicklung der Anleihenkurse gilt, legte um 0,82 Prozent auf 133,19 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,46 Prozent. Auch in anderen Euroländern waren die Renditen rückläufig. Die neuen Inflationszahlen aus der Eurozone waren durchwachsen. Die Gesamtteuerung blieb mit 5,3 Prozent auf dem Niveau des Vormonats, während Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders beachtete Kerninflation ging jedoch zurück. Einige Marktteilnehmer begründeten die Kursgewinne am Anleihemarkt mit den zurückhaltenden Äußerungen von EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die auf den datenabhängigen Ansatz der Notenbank verwies. Die nächste Zinssitzung der EZB steht Mitte September an, und es ist ungewiss, ob die Notenbank ihren Inflationskampf mit einer weiteren Zinsanhebung fortsetzt oder abwartet. In den USA belasteten robuste Konjunkturdaten die Anleihen nicht. Die Arbeitslosenquote stieg im August unerwartet und deutlich an, während die Beschäftigung etwas stärker als erwartet zunahm. Die US-Notenbank Fed kann daher im September wahrscheinlich von einer weiteren Zinsanhebung absehen. Die Anleihenkurse erholten sich jedoch rasch von Verlusten, da sich die Stimmung in der US-Industrie im August stärker als erwartet aufhellte und die Bauinvestitionen im Juli stärker als erwartet stiegen. Die EZB gibt weiterhin keine klaren Signale für ihre Zinsentscheidung Mitte September. Der Chef der französischen Notenbank, Francois Villeroy de Galhau, erklärte jedoch, dass die EZB "nahe oder sehr nahe" am Zinsgipfel sei, ab dem keine zusätzlichen Erhöhungen mehr notwendig seien. Es wird spekuliert, dass sich die US-Notenbank Fed dem Ende ihres geldpolitischen Straffungskurses nähern könnte.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 132,3EUR gehandelt.