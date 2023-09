Fielmann hebt Umsatzprognose nach Übernahme von SVS Vision an - 2023 soll Außenumsatz um 13% auf 2,3 Mrd. Euro steigen!

Der Optikerkonzern Fielmann hat nach dem Abschluss der Übernahme des US-Konkurrenten SVS Vision seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. Der Außenumsatz soll 2023 um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro steigen, während Fielmann zuvor ein Plus von sieben bis zehn Prozent erwartet hatte. Die Übernahme von SVS Vision wurde am 31. August abgeschlossen und das Unternehmen wird ab dem 1. September in die Fielmann-Gruppe integriert. Der Beitrag des US-Geschäfts zum operativen Ergebnis wird im laufenden Jahr noch vernachlässigbar sein, soll sich aber im Jahr 2024 deutlich verbessern. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwartet Fielmann nun ein Plus von 18 Prozent auf rund 400 Millionen Euro, was am oberen Rand der bisherigen Prognose liegt. Das Vorsteuerergebnis soll ebenfalls um 18 Prozent auf über 190 Millionen Euro steigen.Die Übernahme von SVS Vision und des kanadischen Unternehmens Eyevious Style mit seiner E-Commerce-Plattform Befitting markiert den Eintritt von Fielmann in den nordamerikanischen Markt. SVS Vision wurde mit rund 105 Millionen Euro bewertet, Eyevious Style mit etwa 35 Millionen Euro. Fielmann plant, sein Geschäft in Nordamerika weiter auszubauen und die Kundenorientierung im weltgrößten Markt für Augenoptik zu verbessern.Aufgrund der positiven Entwicklung in den europäischen Bestandsmärkten und des Beitrags der neuen Akquisitionen in den USA hat Fielmann seine Prognose für das Jahr 2023 angehoben. Der Außenumsatz soll um 13 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro steigen, der Konzernumsatz soll im gleichen Maße auf etwa 2 Milliarden Euro steigen. Das EBITDA wird voraussichtlich um 18 Prozent auf rund 400 Millionen Euro wachsen, während das Vorsteuerergebnis um ebenfalls 18 Prozent auf über 190 Millionen Euro steigen soll.Fielmann ist ein börsennotiertes Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg und versorgt über sein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und rund 1.000 Niederlassungen 28 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen. SVS Vision ist ein US-amerikanischer Augenoptiker mit Sitz in Michigan, der mehr als 80 Geschäfte in neun Bundesstaaten betreibt. Eyevious Style ist eine E-Commerce-Plattform, die den Online-Brillenkauf für Kunden mit einer medizinischen Augenversicherung vereinfacht.

Die Fielmann Aktie wird aktuell mit einem Plus von +8,54 % und einem Kurs von 47,02EUR gehandelt.